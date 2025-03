Campanha destaca segurança em transferências internacionais

A quantidade de dinheiro movimentado em transferências internacionais para fins pessoais tem crescido nos últimos anos. Dados do Banco Central indicam que as remessas pessoais recebidas do exterior aumentaram de US$ 2,5 bilhões em 2018 para quase US$ 4 bi em 2023, atingindo um pico de US$ 4,7 bi em 2022. Já as transferências pessoais do exterior para o Brasil registraram crescimento consistente, indo de US$2.565 milhões para US$3.997 milhões, com um pico de US$4.712 milhões em 2022.

De olho nesse movimento dos brasileiros, a Remessa Online, fintech especializada no segmento, lança uma campanha que reforça a importância de parcerias seguras para quem precisa enviar ou receber dinheiro do exterior. O projeto conta com a participação do ex-piloto de Fórmula 1, Rubens Barrichello, que assume o papel de embaixador da marca. Ele protagoniza as ações publicitárias e digitais, destacando credibilidade e transparência nos processos financeiros.

“Nosso objetivo é demonstrar que a Remessa Online é uma opção confiável para transferências internacionais, oferecendo segurança e eficiência”, explica Nina Hespanhol, Head de Marketing da empresa.

O ex-piloto da Ferrari e Williams, que também é usuário da plataforma, reforça a necessidade de soluções práticas e acessíveis para transações internacionais. Além dos comerciais veiculados na TV, a campanha inclui ativações digitais e eventos para ampliar o alcance da mensagem.

A iniciativa é voltada a expatriados, investidores e empresários que realizam transferências frequentes e buscam alternativas mais vantajosas. A campanha segue o conceito “Confiança que move” e tem como lema “Faça como eu, confie na Remessa”, reforçando a importância da segurança financeira.