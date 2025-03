ManpowerGroup tem 30 vagas para Expedidor(a) em SP, RJ e BH

Especializado em soluções de Recursos Humanos, o ManpowerGroup Brasil, está com 30 vagas abertas para atuação na área logística como Expedidor(a) de Mercadorias em contrato temporário. As oportunidades abrangem três capitais do Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.



A empresa apoia a diversidade e a candidatura de todos os perfis, com oportunidades inclusivas, abrangendo a posição às Pessoas com Deficiência (PCD). Os candidatos interessados têm o prazo de candidatura até o dia 7 de abril, por meio do portal de vagas.

As principais responsabilidades da função incluem receber pedidos via aplicativo, realizar compras em lojas físicas, sugerir alternativas ao cliente quando necessário e embalar os produtos e encaminhá-los à equipe de entrega. Além disso, é essencial ter agilidade para garantir um tempo de execução reduzido.

Para participar do processo seletivo, é necessário que os candidatos possuam Ensino Médio Completo e disponibilidade para atuar no contrato com a escala 06X01. A vaga também requer experiência prévia em Atendimento ao Cliente.

Os colaboradores terão acesso a benefícios como Vale Refeição; Vale Transporte; Assistência Médica, Seguro de vida e Auxílio Creche.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro, até dia 7 de abril, por meio do link: https://vagas.manpowergroup.com.br/search?text=Expedidor%28a%29%20de%20Mercadoria&location=



Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/