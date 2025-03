Seguro de vida oferece apoio financeiro em caso de diagnóstico de doenças graves

A saúde da mulher requer atenção em todas as fases da vida, especialmente na prevenção e no diagnóstico precoce de doenças graves. O mês de março reforça a necessidade de refletir sobre tópicos importantes do bem-estar feminino. Com os avanços da medicina, a detecção antecipada tem sido decisiva para aumentar as chances de tratamento bem-sucedido e melhorar a qualidade de vida. Nesse contexto, contar com suporte financeiro para enfrentar desafios também se torna essencial.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Brasil, o câncer de mama é uma das principais neoplasias que atingem as mulheres. Com números divulgados pelo Ministério da Saúde, entre 2023 e 2025, foram registrados 73,6 mil casos, representando 30,1% da doença nelas. Cânceres de cólon e reto, colo do útero, pulmão e tireoide também figuram como os principais casos. Diante desse cenário, um seguro de vida com cobertura para doenças graves é uma proteção que pode ser necessária. Além de oferecer apoio financeiro para enfrentar tratamentos e procedimentos essenciais, essa modalidade vai além das tradicionais indenizações para despesas médicas, hospitalares e odontológicas, proporcionando uma maior segurança diante de imprevistos.

“O objetivo é garantir que as mulheres tenham suporte completo em todas as fases da vida, especialmente em momentos desafiadores. A cobertura para doenças graves possibilita acesso a tratamentos especializados e contribui para que elas tenham mais segurança no cuidado com sua saúde”, explica Alessandra Monteiro, diretora técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás.

Esse tipo de seguro cobre diagnósticos de câncer, infarto, AVC, insuficiência renal, Alzheimer, transplantes de órgãos, cirurgias cardíacas e vasculares, entre outros procedimentos médicos.

Foi o que aconteceu na vida da vendedora Ana Cláudia Silveira, de 52 anos, que, em agosto de 2023, durante um exame de rotina, descobriu um câncer no colo do útero em estágio avançado. Mesmo tendo plano de saúde, a cobertura para doenças graves foi fundamental para atravessar esse momento desafiador. “Hoje eu recomendo para todo mundo que eu conheço. Nós não sabemos o dia de amanhã e nem o que vai acontecer conosco”, afirma.

Segundo a diretora, casos como o de Ana Cláudia reforçam a importância de um seguro de vida completo. “As clientes podem utilizar suas apólices para custear o tratamento ou conforme suas necessidades. Entretanto, é importante que, ao contratar o seguro, estejam atentas ao que está descrito na apólice para uma melhor utilização”, ressalta.

Dados do mercado

A preocupação diante de um imprevisto tem levado cada vez mais brasileiros a investirem em seguros de vida. Segundo dados da Superintendência de Seguro Privados (Susep), em 2024, o setor registrou um crescimento de 12,6% mais em comparação com o ano anterior, movimentando R$ 34,19 bilhões. “Os resultados comprovam que o produto se tornou uma prioridade para a vida dos brasileiros que buscam garantir uma segurança maior para si e seus familiares caso algum problema inesperado ocorra”, finaliza a diretora.