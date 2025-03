Vedacit lança quarto episódio da Websérie "Paz na Reforma"

A Vedacit lança o quarto episódio da websérie "Paz na Reforma", intitulado “A Importância do Cronograma e Execução da Obra". Disponível no YouTube, a série é uma iniciativa da Vedacit para compartilhar conhecimento e promover a cultura da construção consciente, refletindo o compromisso da empresa de oferecer "Paz pra Toda Obra" por meio de premissas como durabilidade, vedação, qualidade e bem-estar em cada projeto.

Apresentados pelo especialista técnico de produtos da Vedacit, Fernando Venâncio, cada episódio aborda um tema, sempre com foco em soluções eficientes. Com linguagem acessível e dicas práticas, a série busca informar as pessoas para que tenham uma melhor experiência na hora de construir ou reformar.

No novo episódio, os espectadores são convidados a entender como um cronograma bem-estruturado pode evitar imprevistos, atrasos e, ainda mais importante, custos extras. A execução da obra é apresentada como um processo que exige atenção aos detalhes, desde a escolha dos materiais até a gestão do tempo e dos recursos.

“Entendemos que uma obra ou reforma não é apenas uma questão de estrutura, mas também de criar um lar saudável, seguro e acolhedor para todos. A obra pode ser imprevisível, mas a escolha de produtos não; e a impermeabilização é parte fundamental neste processo”, afirma Vitor Cybis, executivo de Marketing da Vedacit. Para ele, com os produtos certos e um planejamento adequado, é possível alcançar resultados duradouros e de alta qualidade.

Os episódios anteriores - “Renovar a Casa", “A Importância do Planejamento" e "Planejamento e Orçamento da Reforma" têm como objetivo orientar os consumidores sobre os principais aspectos de uma obra, desde a concepção até a execução.

Em breve, a marca lançará novos episódios.

Para assistir, basta acessar o canal oficial da Vedacit no YouTube: Link da Playlist.

Website: http://www.vedacit.com.br