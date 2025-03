Março Azul traz conscientização sobre câncer colorretal

O Março Azul é dedicado à conscientização sobre o câncer colorretal, uma das principais causas de morte por câncer no Brasil e no mundo. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) repercutidos pela Agência Brasil, são estimados mais de 44 mil novos casos por ano no país.

A campanha visa alertar a população sobre os fatores de risco, sintomas e a importância do diagnóstico precoce, que pode aumentar as chances de cura. O câncer colorretal está entre os três mais incidentes no país, atrás somente dos cânceres de pele não melanoma, do câncer de próstata nos homens e do câncer de mama nas mulheres, conforme informações do Inca, publicados pela Sociedade Brasileira de Patologia (SBP).

“O câncer colorretal está fortemente associado a hábitos de vida e fatores genéticos”, observa o Dr. Carlos Obregon, cirurgião do aparelho digestivo e especialista em cirurgia minimamente invasiva do Instituto Medicina em Foco.

“A idade acima de 50 anos, dieta rica em ultraprocessados e carnes vermelhas, sedentarismo, obesidade, tabagismo e consumo de álcool são alguns dos principais fatores de risco”, complementa o médico.

Além disso, segundo Obregon, pessoas com histórico familiar da doença ou doenças inflamatórias intestinais, como Doença de Crohn e Retocolite Ulcerativa, devem redobrar a atenção.

“A adoção de um estilo de vida saudável, com alimentação balanceada, prática regular de exercícios físicos e acompanhamento médico, pode reduzir significativamente as chances de desenvolvimento da doença”, explica.

Sintomas e diagnóstico precoce

Nos estágios iniciais, o câncer colorretal pode ser silencioso, mas alguns sinais devem servir de alerta. “Alterações no hábito intestinal, sangramento nas fezes, dor abdominal persistente, perda de peso inexplicável e fadiga constante são sintomas que merecem atenção”, explica Obregon.

Para o especialista, o diagnóstico precoce é crucial para o sucesso do tratamento. A colonoscopia é considerada o exame padrão-ouro, pois permite a visualização direta do intestino e a retirada de pólipos antes que se tornem malignos.

“Outros exames, como pesquisa de sangue oculto nas fezes, teste de DNA fecal, tomografia e ressonância magnética, também são utilizados para identificar e avaliar a extensão da doença”, diz Obregon.

Tratamentos inovadores e cirurgia robótica

O tratamento do câncer colorretal varia conforme o estágio da doença e o perfil do paciente. Entre as principais abordagens estão a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia/terapia-alvo.

“Nesse contexto, a cirurgia robótica, uma das técnicas mais modernas, tem ganhado destaque por sua precisão e benefícios. O sistema robótico permite movimentos milimétricos, podendo contribuir para redução do risco de complicações e com potencial de melhor preservar a função intestinal e urinária. Além disso, o paciente tem menos sangramento, dor no pós-operatório, levando a uma recuperação mais rápida”, destaca Obregon.

Importância da conscientização e o papel de figuras públicas

A conscientização sobre o câncer colorretal é fundamental para reduzir o tabu em torno da doença e incentivar a busca por exames preventivos. Figuras públicas, como a cantora Preta Gil, diagnosticada em 2023, têm desempenhado um papel importante nesse processo.

“Ao compartilhar sua jornada de tratamento, Preta Gil ajudou a normalizar as conversas sobre a doença e incentivou muitas pessoas a procurarem exames preventivos”, observa o cirurgião. “Quando personalidades falam abertamente sobre suas experiências, isso gera um impacto positivo na conscientização da população”, ressalta.

Além da conscientização, é essencial fortalecer políticas públicas para garantir o acesso da população aos exames preventivos, principalmente através do Sistema Único de Saúde (SUS). Para o médico do Instituto Medicina em Foco, o Março Azul é uma oportunidade para reforçar a importância do rastreamento eficaz e da adoção de hábitos saudáveis.

“No Março Azul, o compromisso com a prevenção pode significar uma vida inteira de saúde. Não deixe de se cuidar”, conclui o especialista.