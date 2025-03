Tecnologia transforma o transporte de carga fracionada

O setor de transporte de cargas vive uma verdadeira revolução impulsionada por tecnologia, automação e sustentabilidade. Com a crescente demanda por entregas ágeis e eficientes, a Patrus Transportes tem investido em inovação para aprimorar seus processos logísticos e garantir o cumprimento dos prazos com máxima precisão.

Como transportadora de carga fracionada, a empresa movimenta diariamente milhares de volumes, consolidando diferentes mercadorias em uma mesma carreta e realizando a distribuição para diversos destinos. Para isso, conta com um sistema de rastreamento e roteirização inteligente, que permite monitorar cada etapa do transporte em tempo real e otimizar as entregas.

O processo tem início já na coleta, quando a carga entra na rede da Patrus Transportes. A partir desse momento, cada volume passa a ser monitorado de forma contínua, buscando cumprir o prazo acordado com o cliente. Com um sistema próprio de roteirização, a empresa otimiza as rotas de distribuição, reduzindo distâncias percorridas e otimizando a ocupação dos veículos. “Essa estratégia não só melhora a eficiência operacional, mas também impacta diretamente consumo de combustível dos motoristas agregados e na redução das emissões de carbono”, explica Jorge Santos, Gerente Sênior de Excelência Operacional da empresa.

“A Patrus Transportes sempre procura implementar novas soluções tecnológicas nas operações. Desenvolvemos nossa própria tecnologia de roteirização porque conhecemos a fundo as necessidades dos nossos clientes e do setor. Nosso compromisso é garantir que cada entrega seja realizada com eficiência, segurança e sustentabilidade. A combinação de automação e inteligência logística nos permite oferecer um serviço cada vez mais ágil e confiável”, destaca Jorge Santos.

Além disso, a automação é parte do processo. Em filiais estratégicas, a Patrus Transportes investiu em equipamentos de classificação automática de carga (SORTER), eliminando a necessidade de separação manual e reduzindo o tempo de processamento.

