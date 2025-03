Planejar os estudos aumenta a chance de bons resultados

Diante do volume de conteúdos e da pressão por bons resultados, a organização dos estudos pode ser um desafio para candidatos em períodos de avaliação. Pensando nisso, o professor Dorival Conte Junior, especialista em língua portuguesa, interpretação de textos e redação, reuniu orientações práticas para quem busca melhorar o desempenho em provas e exames. Com experiência em cursos preparatórios, ele defende que a construção de uma rotina bem estruturada é essencial para transformar o estudo em um processo mais eficaz, leve e consistente.

Segundo Dorival, o segredo está em montar um plano de estudos realista e constante, que respeite o ritmo de cada estudante. “Mais importante do que a quantidade de horas é a qualidade do estudo. É essencial ter regularidade, fazer revisões e manter pausas para descanso. O equilíbrio é o que sustenta o aprendizado ao longo do tempo”, explica.

Entre as disciplinas fundamentais para qualquer tipo de prova, a língua portuguesa merece atenção especial, tanto pelo peso nas avaliações quanto pela exigência de interpretação precisa e boa expressão escrita. “O candidato precisa compreender que não se trata apenas de decorar conteúdos, mas de aplicar o conhecimento com lógica e estrutura. Isso vale especialmente para a redação, que em muitos exames é decisiva”, afirma.

O professor também reforça a importância da prática contínua da escrita, especialmente em provas que cobram produção textual. Para ele, treinar a argumentação e a organização das ideias é essencial. “A única forma de melhorar a escrita é escrevendo. O aluno precisa se acostumar com os temas mais cobrados, desenvolver repertório e organizar bem seus argumentos em textos coesos e coerentes”.

Outro ponto essencial da preparação é a realização de simulados e provas anteriores, que ajudam o aluno a ganhar familiaridade com os formatos de perguntas, controlar o tempo e identificar seus pontos fracos.

Por fim, Dorival destaca a importância de cuidar da saúde física e emocional durante os estudos. “Preparar-se para uma prova exige energia e foco, mas também exige cuidado com o corpo e a mente. Sono de qualidade, alimentação balanceada e momentos de lazer fazem parte de uma boa rotina de aprendizagem”, conclui.