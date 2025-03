Minas Gerais alcança liderança no turismo brasileiro

Segundo o Observatório do Turismo de Minas Gerais, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), que monitora os números do setor no Estado, mais de 32 milhões de turistas estiveram em Minas Gerais em 2024. Desse número, cerca de 42,6 mil visitantes são estrangeiros. Com o aumento de 100%, comparado com a média nacional em 2024, Minas Gerais alcançou a liderança no turismo no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o aumento de visitantes no estado, o setor de turismo também cresce.

Em Três Marias, cidade localizada na Central Mineira, a artista Zackia Daura e sua família estão à frente do Grupo Mar Doce, empresa que atua no setor do turismo no município. Fundado em 1985, o grupo iniciou suas operações com um posto de combustíveis, mas logo percebeu a necessidade de oferecer mais infraestrutura e suporte ao turismo local. Assim, expandiu seus negócios para o setor hoteleiro e gastronômico, consolidando-se em serviços de apoio ao viajante. “É um conglomerado que atua no setor de turismo, oferecendo uma experiência completa para viajantes da BR 040 na região de Três Marias e BR 365, região de Pirapora. As atividades incluem postos de serviços, hotéis e restaurantes, para quem visita ou transita pela região”, comenta Vicente Resende, seu sócio no empreendimento.

A empresa, que comemora 40 anos em 2025, busca integrar diferentes serviços turísticos. Além de oferecer combustível e infraestrutura para viajantes, o grupo aposta na hospedagem e gastronomia de qualidade, para que o turista tenha conforto na estadia. Outro ponto é o compromisso com a experiência do cliente. “Desde o primeiro contato até a estadia nos hotéis e restaurantes, o grupo busca atender seus visitantes com um atendimento de serviços diferenciados. O Mar Doce investe em infraestrutura para atender melhor os viajantes, tornando a jornada mais segura”, comentam Lucas Resende Daura e Amanda Resende Daura, atuais gestores.

Para além da garantia de conforto aos turistas, o Grupo Mar Doce tem parcerias que geram o impacto positivo na comunidade. Uma delas é a Fundação Salua Daura de Arte e Cultura (FADA). A instituição sem fins lucrativos promove a transformação social por meio da arte e da cultura. “A parceria entre o Grupo Mar Doce e a FADA reforça o compromisso da empresa com a sociedade, utilizando a arte como ferramenta de inclusão, educação e desenvolvimento humano. Com essa iniciativa, o grupo não apenas impulsiona o turismo, mas também contribui para um ambiente mais justo, culturalmente rico e sustentável para as futuras gerações”, salienta Zackia.

A expectativa é boa para o turismo em 2025. Com os 40 anos da empresa, os objetivos se fortalecem. Além de aprimorar a experiência do turista, inovar em serviços e estrutura e expandir práticas sustentáveis, o Grupo Mar Doce também quer se tornar referência. “Desejo tornar referência em turismo e hospitalidade em Minas Gerais, ampliar e diversificar os negócios mantendo o compromisso com a inovação, qualidade e atendimento personalizado”, conclui.

