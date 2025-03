Rafatella anuncia plano de R$ 200 mi em investimentos em GO

Goiás está no topo entre os estados brasileiros com maior potencial de mercado, ao lado do Tocantins, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados de 2024. Não é à toa que está chamando a atenção de investidores. Apenas em agosto de 2024, Goiás atraiu quase 200 empresas com capital superior a R$ 500 mil, segundo dados da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg). Atenta às tendências deste mercado promissor, empresas como a Rafatella, que administra quase R$ 2 bi em ativos em um portfólio diversificado, decidem apostar ainda mais no mercado goiano.

Com um plano que prevê R$ 200 milhões em investimentos até o final de 2027, principalmente através da fintech BCJ e da gestora de investimentos ASAROCK, suas subsidiárias integrais, a Rafatella investirá massivamente em tecnologia, pessoas e infraestrutura para oferecer ao mercado opções de financiamento e serviços financeiros. E para marcar o momento de otimismo, a empresa anuncia sede própria na capital goiana e já tem data para inaugurar, em maio, seu novo escritório nos Estados Unidos.

“Além dos investimentos em Goiás, a expectativa é de que a presença física na maior economia do mundo possa trazer novas oportunidades para a empresa consolidar-se como um grande player no mercado de investimentos nas Américas”, comenta o chairman da Rafatella, Lélio Vieira Carneiro Júnior. Sobre a atuação das empresas controladas pela Rafatella e as perspectivas para o futuro, ele explica que com a nova estrutura em Goiânia, a holding conseguirá incrementar importantes processos de gestão e contará com um centro de serviços compartilhados para apoiar os diversos negócios dos quais participa.

Mais sobre a atuação da Rafatella



No agronegócio a Rafatella participa de operações com produção anual de mais de 30 mil toneladas de grãos e um portfólio com mais de 20 mil hectares de terras para desenvolvimento. No real estate, através de sua subsidiária Ritzy, possui um landbank superior a 8 milhões de metros quadrados para desenvolvimento, que vai gerar mais de R$ 800 milhões em VGV a serem lançados nos próximos três anos. Os investimentos da Rafatella nas operações de comércio, infraestrutura e prestação de serviços, faturaram, somente em 2024, mais de R$ 1 bi, gerando quase 10 mil empregos diretos.