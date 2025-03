Prime Control projeta crescimento de 40% e quer faturar R$ 60 milhões em 2025

A Prime Control, empresa que atua com soluções tecnológicas e qualidade de software, encerrou 2024 com resultados significativos na unidade de negócios SAP, registrando crescimento de 70%, número que é reflexo da reestruturação da companhia.

A empresa prevê crescimento de 40% em 2025, com faturamento estimado em R$ 60 milhões. O avanço será impulsionado por um movimento de expansão orgânica e aquisições estratégicas, com destaque para a ampliação do portfólio SAP e novos investimentos em Inteligência Artificial (IA), automação e data analytics.

Em linha com essa estratégia, a empresa segue com aportes em inovação, investindo mais de R$ 1 milhão no desenvolvimento de soluções tecnológicas que aceleram e otimizam a entrega de projetos complexos, como os voltados à plataforma SAP.

“A consolidação de 2024, com o crescimento expressivo em Soluções com base em IA para o Ecossistema SAP, nos deu a base necessária para avançarmos em direção a 2025 com foco em inovação, automação e inteligência artificial. Estamos ampliando nosso portfólio para entregar soluções mais ágeis e eficientes aos nossos clientes, com olhar atento para o cenário de transformação digital”, explica Marcio Viana, CEO da Prime Control.

Outro marco importante para 2025 é o investimento acima de R$ 1 milhão na expansão do escritório na cidade de São Paulo, localizado na região da Berrini. O espaço foi projetado para fortalecer a proximidade com clientes e criar um ambiente colaborativo, alinhado ao crescimento contínuo da empresa.

Além disso, a Prime Control foi reconhecida como no ISG Provider Lens™ Next Gen ADM Services 2024. Com abordagem centrada no conceito de (AI)tomation Driven, a Prime Control utiliza IA, Machine Learning e dados para ajudar empresas a organizar, otimizar e automatizar processos, acelerando jornadas de transformação digital e prezando pela qualidade em todas as etapas.

Por quatro anos consecutivos como como destaque em Continuous Testing, a Prime Control atua de ponta a ponta na estratégia de desenvolvimento, testes e monitoramento de aplicações. O reconhecimento como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo GPTW também reforça o compromisso com pessoas e cultura organizacional.

A empresa oferece portfólio completo de serviços e soluções voltadas à eficiência digital, incluindo automação de testes, consultoria em qualidade e processos, monitoramento de aplicações e automação com plataformas como Power Platform e Power Apps.

Além disso, desenvolve soluções proprietárias como o Prime (AI)tomation Studio, uma plataforma que integra automação inteligente com IA e Machine Learning, além do Prime Robot e Automation Agent, tecnologias que aceleram a operação e aumentam a qualidade dos resultados.

Com presença em diversas empresas do Brasil em setores estratégicos como serviços financeiros, seguros, e-commerce, logística e utilities, a Prime Control atua para adaptar soluções às necessidades específicas de cada cliente, fazendo inteligente de IA generativa, parcerias com SAP, Microsoft e DataBricks, e a oferta de serviços como Testes de ERP & CRM e Consultoria em Processos.

“Nosso compromisso é entregar qualidade em cada etapa. O uso de tecnologias e nossa equipe nos permitem gerar resultados, fortalecendo a jornada digital dos clientes”, destaca Viana.

Website: https://www.primecontrol.com.br/