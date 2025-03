Especialista comenta as tendências da cirurgia plástica em 2025

Os avanços tecnológicos e as principais tendências em medicina estética prometem continuar remodelando o mercado em 2025, globalmente. A integração de tecnologias disruptivas no setor, como a inteligência artificial (IA), proporciona procedimentos cada vez menos invasivos, além de movimentos percebidos em mudanças profundas no perfil de consumo do usuário. Essa nova fase é marcada por iniciativas como a telemedicina, o uso de tecnologias como robótica, nanotecnologia e a própria IA. Segundo dados da Bain & Company, 60% das empresas pesquisadas têm como uma das prioridades a implementação de IA nos negócios.

A inovação tecnológica fomenta a criação de startups médicas, setor em plena expansão no mercado. De acordo com levantamento da Liga Ventures, publicado no primeiro semestre de 2024, existem pelo menos 536 startups de saúde em atividade no Brasil.

Diante desse cenário, o Dr. José Cabral, médico-cirurgião plástico e empreendedor, traz algumas tendências e movimentos desse setor:

1) Naturalização da cirurgia plástica

O perfil de consumo no mercado de cirurgia plástica acompanha um movimento de forte tendência de naturalização nos procedimentos, resultando em mais harmonia com a beleza associada ao paciente e equilíbrio estético e valorizando a individualidade de cada usuário.

2) Adoção de novas tecnologias

O uso de tecnologias como a IA colabora para o aperfeiçoamento de técnicas na medicina estética, resultando em mais rapidez no atendimento, além de contribuir para a eficiência do procedimento, no geral.

"A IA permite analisar padrões estéticos, prever resultados esperados pelo paciente e auxiliar na tomada de decisões em cirurgias. Existem softwares avançados que são capazes de simular procedimentos estéticos por meio de um modelo digital do corpo e rosto com alto grau de precisão, o que resulta em uma experiência mais confiável para o usuário", explica o especialista.

3) Procedimentos minimamente invasivos

A inovação tecnológica também provoca mudanças nos procedimentos adotados pelo mercado de medicina estética. Com a integração de soluções digitais, o processo cirúrgico é menos invasivo, o que reverbera no tempo de recuperação do paciente, reduzindo até mesmo riscos associados ao tratamento.

"A adoção de novas tecnologias permitiu o desenvolvimento de soluções como ultrassom focalizado, laser de alta precisão e injetáveis que estão revolucionando o rejuvenescimento facial e corporal dos pacientes", ressalta.

4) Personalização e impressão 3D

Em um cenário de mudanças, a personalização de procedimentos cirúrgicos se transformou em uma atividade com alta precisão de resultados. Além de ferramentas de IA, outras tecnologias, como a impressão 3D, prometem criar tendências no mercado de cirurgia plástica em 2025.

"Com impressoras 3D, modelos personalizados de rosto e corpo possibilitam a visualização real e palpável dos resultados antes da cirurgia acontecer, garantindo maior previsibilidade e satisfação do paciente", completa Cabral.

Assim, com projeções de crescimento para o mercado até 2029, novas tendências devem colaborar para ampliar o número de atendimentos e aprimorar procedimentos nos próximos meses. De acordo com especialistas, a medicina estética deve crescer 7% em 2025.