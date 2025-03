Óleos ozonizados aliados as cuidados capilares e estéticos

A indústria cosmética, está liderando o mercado de vendas diretas no Brasil, onde o mercado de cuidados pessoais é robusto. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), em 2022, o país registrou um faturamento de aproximadamente US$ 7,6 milhões nesse setor, posicionando-se como o sétimo maior mercado global. Notavelmente, a categoria de cosméticos e cuidados pessoais cresceu 15% ao ano, refletindo uma demanda crescente por produtos inovadores e eficazes.

Óleos ozonizados são produtos que resultam da aplicação do ozônio a óleos vegetais, como os de girassol e oliva, criando substâncias com propriedades antimicrobianas, antioxidantes e regeneradoras. Essa combinação de produtos distintos têm atraído atenção especial tanto para tratamentos capilares quanto para cuidados estéticos com a pele. De acordo com a Philozon, os óleos ozonizados oferecem propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e regeneradoras. Tornando-se uma excelente opção para tratamentos dermatológicos.

De acordo com Celso Martins Junior, Diretor Técnico da Grandha Professional Hair Care, "O uso de tecnologias avançadas, como a ozonização de óleos vegetais puros, reflete a visão da indústria cosmética com produtos que aliam ciência e bem-estar, atendendo às necessidades crescentes da população".

No campo capilar, os óleos ozonizados promovem o fortalecimento dos fios, estimulam o crescimento capilar e ajudam a combater infecções do couro cabeludo, como caspa e dermatites. Além disso, o uso desses produtos melhora a circulação sanguínea na região tratada, garantindo cabelos mais saudáveis e brilhantes.

Na área estética, os óleos ozonizados apresentam resultados expressivos na hidratação da pele, tratamento de acne, cicatrização e rejuvenescimento cutâneo. "Os benefícios não se limitam aos cabelos. Eles também são utilizados na regeneração da pele, tratamento de acne e melhoria da cicatrização, proporcionando uma aparência mais saudável e rejuvenescida", ressalta Celso Martins Junior.

“A adoção de óleos ozonizados nos produtos de beleza exemplificam a tendência da indústria cosmética em buscar alternativas naturais e eficazes, alinhadas às demandas dos consumidores por produtos que aliem tecnologia e bem-estar”, finaliza o Diretor Técnico da Grandha Professional Hair Care

Website: https://grandha.com.br/