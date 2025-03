Presidio Investors dá as boas-vindas a Wynee Sade como mais novo Parceiro Operacional

A Presidio Investors sente o prazer de anunciar a adição de Wynee Sade como seu mais novo Parceiro Operacional. Com mais de 25 anos de experiência mundial em vendas e marketing, Wynee ocupou funções de liderança sênior em diversos setores, incluindo Diretor de Marketing na Forager Project e posições de liderança na Qooco, AppSymth e Shopkick.

Wynee Sade, Presidio Investors Operating Partner

A experiência de Wynee em impulsionar o crescimento, criar marcas e liderar equipes de alto desempenho deu forma às organizações desde startups em estágio inicial até empresas estabelecidas da Fortune 500. Ela tem um histórico comprovado de expansão de negócios e entrega de soluções impactantes.

Wynee também é o fundador da Yu Ming Charter School, a primeira escola pública de imersão em mandarim do jardim de infância ao 8º ano da Califórnia, que recebeu inúmeros prêmios, incluindo o reconhecimento National Blue Ribbon.

Wynee possui um MBA pela Harvard Business School e um bacharelado pela Cornell University. Sua designação como Parceiro Operacional na Presidio Investors irá desempenhar um importante papel na condução da inovação e excelência operacional em todo o portfólio da empresa.

Sobre a Presidio Investors: A Presidio Investors é uma empresa de capital privado com foco em investir em empresas de médio porte. Tendo um compromisso com o crescimento estratégico e a criação de valor, a Presidio Investors faz parcerias com equipes de gestão excepcionais para obter sucesso a longo prazo.

