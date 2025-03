Coworking Smart recebe reconhecimento internacional

A empresa brasileira Coworking Smart foi reconhecida com o Global Recognition Award 2025, premiação internacional voltada a empresas que demonstram excelência em inovação, estratégia e impacto econômico. O anúncio foi feito pela organização norte-americana Global Recognition Awards, que selecionou a empresa com base em uma avaliação conduzida por um painel independente de especialistas e fundamentada no modelo de análise estatística Rasch.

Considerada uma das principais distinções empresariais do mundo, a Global Recognition Awards figura entre os 10 maiores prêmios de negócios globais, segundo a Forbes, e adota um processo de seleção baseado em critérios objetivos como inovação, impacto, responsabilidade corporativa e desempenho consistente.

O Coworking Smart, fundado em 2014 por Saulo Da Rós, foi premiado por seu modelo de negócios focado em espaços de trabalho compartilhados com baixo custo fixo, uso de automação, e estrutura replicável. A empresa opera com unidades físicas em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, oferecendo planos populares, de serviços como endereço fiscal, escritórios virtuais, salas privativas e estações de trabalho 24h. De acordo com a empresa, o modelo tem permitido a formalização e o funcionamento de milhares de micro e pequenos negócios que buscam estrutura profissional com menor investimento inicial.

“O modelo que estruturamos tem como princípio facilitar o acesso à formalização e ao espaço físico, sem comprometer a viabilidade financeira do empreendedor. A premiação internacional reconhece o impacto dessa proposta em um contexto econômico real”, afirma Saulo Da Rós, CEO da Coworking Smart.

Além de liderar a empresa, Saulo Da Rós também atua como colunista da revista norte-americana Entrepreneur, considerada uma das maiores publicações do mundo especializada em empreendedorismo e negócios. Como colaborador da plataforma, Da Rós publica artigos voltados à gestão, inovação e estratégias para empreendedores em estágio inicial ou de crescimento. A presença no veículo amplia o alcance do conteúdo produzido a partir da experiência prática com o modelo aplicado no Brasil.

A Global Recognition Awards destacou, entre os critérios da premiação, o impacto econômico gerado pelo Coworking Smart. Segundo os organizadores, a empresa proporcionou grande economia para os empreendedores atendidos, ao oferecer soluções operacionais mais acessíveis e adaptadas à realidade de quem inicia um negócio no Brasil.

Além da distinção internacional, o Coworking Smart também recebeu em 2025 a certificação Q-ESG e o título de Empresa Brasileira do Ano da Latin American Quality Institute (LAQI), o Prêmio Quality Brasil da International Quality Company, o selo GPTW (Great Place to Work) e foi o único coworking presente no Ranking Negócios em Expansão da Revista Exame em 2024. A soma dos reconhecimentos é resultado de um modelo operacional com foco em crescimento controlado, gestão descentralizada e padronização de processos.

O reconhecimento ocorre em meio ao avanço do setor de coworkings no Brasil. De acordo com o Censo Coworking 2024, publicado pela Woba, o país conta com mais de 2.900 espaços ativos, sendo o maior mercado da América Latina nesse segmento. O Coworking Smart acompanha essa expansão com foco em soluções escaláveis e replicáveis, com estrutura orientada para resultados operacionais e acessibilidade de mercado.

Mais informações sobre a empresa estão disponíveis em https://www.coworkingsmart.com.br

Detalhes sobre a premiação podem ser acessados em https://www.globalrecognitionawards.org

Website: https://www.coworkingsmart.com.br