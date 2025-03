Surf para Todos: projeto democratiza o acesso ao surfe

No país que consagrou surfistas campeões mundiais e olímpicos, o Surf Para Todos tem como propósito aproximar a modalidade daquelas pessoas que nunca subiram ou ainda estão se familiarizando com uma prancha. O projeto tem duração de um ano e percorre o litoral paulista, com abertura marcada para a Praia da Boraceia, a partir do dia 27. As praias de Juquehy, Camburi, Maresias e Guaecá também estão no itinerário.



As aulas são gratuitas e acontecem sempre de quinta a domingo, das 9h às 16h, com duração de 45 minutos a 1 hora. O conteúdo programático está dividido em fases teórica e prática, com apresentação dos materiais, regras de segurança, aquecimento e a entrada na água em busca das ondas. Podem participar interessados com idade a partir dos 6 anos, incluindo pessoas com deficiência. A inscrição é feita no local onde ocorrem as atividades ou pelo site.



"São poucos os esportes que permitem o contato integral com a natureza. O surf é inspirador. Queremos aproveitar que a modalidade vem numa crescente no Brasil, com títulos mundiais e olímpicos e atletas que ditam tendência, para democratizar esse esporte, colocá-lo a mão de quem não frequenta a praia ou não sabe como pegar onda", destaca a secretária estadual de Esportes, Coronel Helena Reis.

Além das atividades com a prancha, o projeto prevê um estudo sobre a interferência do surf na saúde mental dos alunos, que resultará em um banco de dados com informações sobre a conexão entre o esporte e a sanidade mental dos seus praticantes.



Criado em 2010 visando ampliar o acesso ao surfe para novos praticantes, o projeto Surf para Todos surge como uma iniciativa inovadora para transformar simpatizantes em surfistas, promovendo inclusão e experiências enriquecedoras.



Foi com essa visão que Romeu Andreatta, fundador da Revista Fluir, Alma Surf, ABIEP, Mostra Internacional de Arte e Cultura Surf e do Festivalma Surf, idealizou um projeto capaz de proporcionar a vivência do surfe de forma gratuita, utilizando recursos incentivados e governamentais. Desde então, o Surf para Todos já realizou quase uma centena de eventos, acumulando um vasto conhecimento empírico e científico sobre a introdução de novas pessoas ao esporte.



“Sempre acreditamos no poder transformador do surfe. Democratizar o acesso à prancha é mais do que ensinar um esporte, é oferecer às pessoas a chance de se conectarem com a natureza, com elas mesmas e com uma comunidade que valoriza o equilíbrio e o bem-estar. O impacto positivo na saúde mental é visível, e agora vamos mensurá-lo com rigor e ciência”, destaca Romeu Andreatta.



A jornada terá início em 27 de março na Praia da Boraceia e se encerrará em 25 de fevereiro de 2026 na Praia de Guaecá, passando também por Juquehy, Camburi e Maresias.



Durante um ano, o Surf para Todos contará com a parceria das secretarias municipais de Esporte, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social de São Sebastião (SP), garantindo um suporte multidisciplinar para os participantes.



O Projeto conta com patrocínio Governo do Estado de São Paulo e pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura de São Sebastião. Idealizado pela ABIEP – Associação Brasileira de Esportes com Prancha.



SERVIÇO:?SURF PRAIA PARA TODOS em São Sebastião (SP)

?LOCAL: Praia da Boraceia - Orla da Praia |

Etapa 01?

DATA: 27/02 a 18/05/2025?

De quinta-feira a domingo?

HORÁRIOS: aulas das 9 às 17 horas?

Cada aula tem duração média de 45 minutos a 1 hora?

Crianças a partir dos 6 anos e acompanhados por um responsável



Demais Etapas?

Etapa 02?

LOCAL: Praia de Juquehy?

DATA: 29/05 a 20/07/2025



Etapa 03?LOCAL: Praia de Camburi?

DATA: 31/07 a 27/09/2025



Etapa 04?LOCAL: Praia de Maresias?

DATA: 02/10 a 23/11/2025



Etapa 05?LOCAL: Praia de Guaecá

?DATA: 04/12 a 15/02/2026

Website: https://surfparatodossp.com.br/