Saulo Da Rós é premiado por inovação em Coworking

O crescimento da Coworking Smart tem sido acompanhado por reconhecimento institucional. Em 2024, a empresa foi o único coworking presente no Ranking Negócios em Expansão da Revista Exame, o maior ranking de empreendedorismo do país, e recebeu premiações como o selo GPTW (Great Place to Work), o Prêmio Quality Brasil, a certificação da Latin American Quality Institute (LAQI) como Empresa Brasileira do Ano de 2025, e o prêmio internacional da Global Recognition Awards, que reconhece lideranças e negócios que aplicam inovação com impacto concreto em seus segmentos de atuação.

O setor de coworkings no Brasil tem apresentado crescimento contínuo nos últimos anos, impulsionado por transformações no modelo de trabalho, pelo aumento do empreendedorismo individual e por mudanças legislativas que favorecem a formalização de pequenos negócios. Normas como a Lei Complementar nº 123/2006 e o Projeto de Lei nº 8.300/2017, que propõe a regulamentação de escritórios virtuais e espaços compartilhados, têm contribuído para esse movimento. Segundo o Censo Coworking 2024 da Woba, o Brasil já ultrapassou 2.500 espaços em funcionamento e é considerado o maior mercado do setor na América Latina.

Nesse cenário, o Coworking Smart adotou um modelo de negócios com base em custos operacionais reduzidos, uso intensivo de automação e foco em acessibilidade. Fundado por Saulo Da Rós em 2014, a empresa se expandiu para oito unidades físicas em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Oferece planos low cost, com soluções como endereço fiscal, salas privativas, escritórios virtuais e planos de uso compartilhado. O objetivo central é atender micro e pequenos empreendedores que precisam operar com estrutura profissional e baixo custo fixo.

"A lógica que seguimos desde o início é simples: permitir que o pequeno empreendedor consiga vender mais, gastando menos. Isso contraria parte da lógica tradicional de crescimento a qualquer custo", afirma Saulo Da Rós, fundador e CEO da Coworking Smart.

A empresa estruturou seu modelo com foco em escalabilidade, padronização e simplicidade operacional, o que permitiu replicação em diferentes regiões mantendo o mesmo nível de serviço. Desde que Saulo passou a residir nos Estados Unidos, a gestão tem sido realizada de forma remota, com apoio de tecnologia, processos e descentralização das decisões. "O desafio não é a distância, mas a clareza dos processos. Se a equipe entende o que precisa ser feito e tem autonomia para agir, o negócio se mantém em movimento", explica Da Rós.

Autor do livro O Empreendedor Smart, publicado na Amazon, e do curso digital Missão Empreender, Saulo afirma estar aplicando os próprios métodos na rotina de gestão da empresa. “Tudo o que compartilho no curso e no livro tem sido colocado em prática no dia a dia. São conceitos simples, diretos e testados, voltados para quem precisa crescer sem ter margem para errar”.

Além das soluções operacionais, a empresa criou dois produtos voltados ao fortalecimento do ecossistema de empreendedores: o SmartMind, um programa de mentoria em grupo com foco em gestão e estratégia, e o Clube Smart de Vantagens, que oferece descontos e vantagens em serviços utilizados por microempresas. Segundo Da Rós, “o objetivo desses programas é complementar a estrutura física com apoio prático e acessível para quem está construindo negócios”.

Segundo Da Rós, um dos elementos centrais do modelo da Coworking Smart é o equilíbrio entre inovação e viabilidade financeira. "A gente testa tudo em pequena escala. Só depois de validar com dados e retorno dos clientes é que decidimos expandir. Isso nos permite crescer dobrando o faturamento ano após ano, com previsibilidade e menos risco", afirma.

A atuação da empresa se baseia em um modelo de crescimento enxuto, priorizando a ocupação contínua dos espaços e mantendo custos fixos baixos. A adoção de ferramentas de automação, CRM, controle digital de contratos e análise de dados permite operar com equipe reduzida e manter contato com clientes de forma centralizada, mesmo com expansão física e aumento da base de usuários. "Os próximos passos são a expansão para todos os estados brasileiros, bem como, a escala internacional", conclui Saulo.

