LEXI Voice Está Chegando: AI-Media Lança Inovadora Tradução de Voz por IA no NAB 2025

BROOKLYN, NY, March 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media, líder global em tecnologia e soluções de linguagem baseadas em IA, está para causar um grande impacto no NAB Show 2025 em Las Vegas. De 6 a 9 de abril, os participantes podem visitar o Estande # W1915 para explorar o conjunto de soluções de IA líderes do setor da AI-Media e ver em primeira mão sua mais recente inovação em tradução de voz com IA.

O Futuro da Tradução de Voz por IA – Veja Primeiro no NAB 2025

A AI-Media lançará a LEXI Voice no NAB Show 2025 - uma tecnologia de tradução de voz de IA de última geração projetada para quebrar as barreiras linguísticas em tempo real. Utilizando as legendas LEXI principais da AI-Media - confiáveis em todo o mundo por sua precisão e escalabilidade - a LEXI Voice oferece traduções de voz de IA de som natural e baixa latência de áudio ao vivo em vários idiomas em tempo real. Aproveitando a mais recente tecnologia de reconhecimento de fala e voz sintética, a LEXI Voice isola e interpreta o áudio do falante na fonte, preservando as alterações, o tempo e o tom do falante. Com alta precisão de transcrição, a LEXI Voice permite uma entrega multilíngue perfeita sem a necessidade de intérpretes humanos. Ela se integra facilmente aos fluxos de trabalho de transmissão existentes, incluindo ambientes SDI e IP, e é totalmente compatível com os dispositivos Alta e Encoder Pro da AI-Media - oferecendo uma alternativa econômica e escalável aos modelos tradicionais de locução e interpretação.

“Queremos participar do NAB Show todos os anos. É uma ótima oportunidade para mostrarmos os mais recentes avanços em legendagem e tradução baseadas em IA e obtermos feedback dos clientes. Algumas das nossas principais inovações e desenvolvimentos de produtos vieram diretamente do feedback dos clientes na feira, por isso se tornou uma parte muito importante do nosso planejamento do Roteiro de Produtos”, disse James Ward, Diretor de Vendas da AI-Media. “Este ano, estamos trazendo algo verdadeiramente transformador - a LEXI Voice, uma solução de tradução de voz por IA que redefinirá a forma como as emissoras e os criadores de conteúdo envolvem o público global em tempo real. Como tudo o mais na LEXI Toolkit, a LEXI Voice estará disponível em iCap e funcionará com toda a nossa tecnologia de codificador líder mundial.”

Com uma reputação de longa data de soluções pioneiras de legendagem e tradução baseadas em IA, a AI-Media apresentará uma variedade de tecnologias inovadoras que ajudam emissoras, criadores de conteúdo e profissionais de mídia a expandir seu alcance e aumentar o envolvimento do público. Visitantes do estande poderão ver:

LEXI – A solução de legendagem com IA mais avançada do mundo.

– A solução de legendagem com IA mais avançada do mundo. LEXI Translate – Legendas multilíngues em tempo real para acessibilidade global.

– Legendas multilíngues em tempo real para acessibilidade global. Codificadores SDI e IP – Integração perfeita de legendagem para fluxos de trabalho de transmissão e streaming.

– Integração perfeita de legendagem para fluxos de trabalho de transmissão e streaming. Lançamento - LEXI Voice - O Futuro da Tradução de Voz por IA

Demonstrações ao Vivo – Seja o Primeiro a Experimentar a Inovação

Junte-se a nós no Estande #W1915 para ver uma demonstração ao vivo exclusiva do mais recente avanço da AI-Media:

Segunda-feira, 7 de abril | 15h PT

Terça-feira, 8 de abril | 10h30 PT

Para emissoras e profissionais de mídia que buscam quebrar as barreiras linguísticas e expandir seu público global, o estande da AI-Media no NAB 2025 é o lugar onde o futuro da tradução e da acessibilidade baseadas em IA ganha vida. Não perca esta revelação que muda o jogo!

As soluções AI-Media também serão exibidas no Estande da AWS (#W1701) e no Estande da Synamedia (#W2443). Visite os estandes e veja como os parceiros da AI-Media estão utilizando nossas soluções.

Saiba mais sobre as soluções inovadoras da AI-Media e agende uma demonstração privada em www.ai-media.tv/upcoming-events/. Mantenha-se ligado e siga-nos no LinkedIn para atualizações exclusivas do NAB 2025!

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media é uma empresa pioneira de tecnologias especializada em soluções de fluxo de trabalho de legendagens ocultas e de legendagens com base em IA. Como líder global, a AI-Media fornece tecnologia e soluções de legendagem e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade com base em IA para uma gama diversificada de clientes e mercados em todo o mundo. Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media revelou dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, a LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais. Com a nossa profunda experiência no setor e a sofisticada tecnologia de IA para criar soluções que agilizem e simplifiquem os processos, a AI-Media capacita as principais emissoras, empresas e agências governamentais de todo o mundo a garantir uma acessibilidade total e inclusivo ao seu conteúdo. A AI-Media (ASX: AIM) começou a ser negociada no ASX em 15 de setembro de 2020. Visite AI-MEDIA.TV

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a78d1f68-07c2-4f1e-be51-867fccf61079

Contato com a Mídia: Fiona Habben Dirigente de Marketing Global Fiona.habben@ai-media.tv

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9413049)