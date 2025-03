Com dois novos empreendimentos em Lavras, BRZ chega a R$ 4,9 bilhões em VGV

Completando 15 anos de atuação, a BRZ Empreendimentos tem forte presença no mercado imobiliário de três estados — Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro — e 30 cidades impactadas pelos projetos. Fundada em 2010, a empresa mineira ultrapassou a marca de R$ 4,9 bilhões em VGV (Valor Geral de Vendas) de empreendimentos entregues e R$ 7 bilhões em VGV lançados. Com mais de 130 empreendimentos lançados, 100 entregues e 38 mil unidades comercializadas, a BRZ atingiu a marca de mais de 2 milhões de m² desenvolvidos, valorizando as regiões de atuação.

Em Minas Gerais, estado de origem, a BRZ tem presença em cidades como Varginha e Pouso Alegre. Já em Lavras, onde estão dois dos produtos atuais, a empresa busca alcançar a meta com 630 unidades lançadas. A atuação da empresa no mercado mineiro levou empreendimentos para 12 cidades (Congonhal, Divinópolis, Extrema, Justinópolis, Itaguara, Lavras, Nova Serrana, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sarzedo e Varginha).

A BRZ possui mais de 29 mil unidades já entregues em todo o Brasil ao longo de quase 15 anos. Em Minas Gerais, cidades como Divinópolis (2.408 unidades entregues) e Poços de Caldas (1.244 unidades lançadas), são exemplos de regiões atendidas pela marca.

Em Lavras, a BRZ planeja o lançamento dos empreendimentos 'Portal Encantos de Forli' e 'Portal Muralhas de Taranto' que totalizam um VGV de R$ 159 milhões. A iniciativa tende a auxiliar a economia local, gerando mais de 200 empregos diretos e indiretos.

“Esses empreendimentos da BRZ representam um marco para nossa estratégia de crescimento. Os dois projetos em Lavras são partes importantes de expansão”, afirma Eduarda Tolentino, CEO da BRZ Empreendimentos.

O Portal Encantos de Forli, está próximo a várias Instituições de Ensino, a 800m da Praça da Estação, ao Supermercado BH e outras infraestruturas públicas. O projeto vai contar com 252 unidades, além de uma área de lazer, torres com elevador e 4 aptos por andar.

Já o Portal Muralhas de Taranto contará com 384 unidades. Próximo ao novo shopping de Lavras, o Cidade da Serra, o empreendimento surge como opção para investidores que buscam segurança, retorno financeiro e valorização imobiliária a longo prazo.

A expansão imobiliária na região já tem novos projetos em fase de planejamento. Um dos destaques é um empreendimento em pré-lançamento em Pouso Alegre, com VGV estimado em R$ 64.680.000,00.

Além da valorização dos imóveis, os novos empreendimentos impactam o ecossistema econômico do sul de Minas Gerais, impulsionando a geração de empregos e fortalecendo o setor da construção civil. O desenvolvimento se reflete em diversos segmentos, desde a demanda por mão de obra qualificada até a expansão do comércio e serviços locais. Estudos recentes indicam que o setor imobiliário da região mineira tem sido um dos principais motores de crescimento, consolidando como um polo estratégico para investimentos e desenvolvimento sustentável.