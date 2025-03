ExpoZebu estima receber 400 mil visitantes durante o evento

Organizada pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), a 90ª edição da ExpoZebu, realizada em Uberaba (MG), já se consolida como um dos maiores eventos agropecuários do mundo. A feira, que recebe criadores e empresários do setor, também atrai turistas interessados na programação cultural do evento, que inclui shows de diversos artistas brasileiros.



O evento, que ocorre entre os dias 25 de abril e 4 de maio de 2025, proporciona relevância econômica e social, gerando impacto significativo no comércio, na rede hoteleira e no turismo. A cidade, conhecida por sua tradição no agronegócio, se beneficia da visibilidade internacional oferecida pelo evento, que busca reforçar sua posição como referência no setor.



Nesta edição, a organização da ExpoZebu estima que mais de 400 mil pessoas passem pelo Parque Fernando Costa, onde a feira será realizada. De acordo com Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, eventos como este reforçam a relevância e a importância do setor agropecuário brasileiro. “Essa edição tem tudo para bater recordes, tanto de público quanto de movimentação econômica”.



“Os números impressionam, com mais de 2,5 mil animais inscritos para a feira até o momento. Além disso, a programação de shows é um diferencial. Nomes como Israel & Rodolffo, Eduardo Costa, Matogrosso e Mathias, Léo Santana, Ícaro e Gilmar, Felipe e Rodrigo, Enzo e Danniel, Luan Santana, Thiaguinho, Victor e Léo, Rio Negro e Solimões, Panda, Matheus e Kauan, Fred e Fabrício e Nattan mostram que a festa vá além dos negócios, atraindo um público ainda maior”, ressalta.



O diretor avalia ainda que a feira gera uma visibilidade significativa à cidade, tornando-a referência no Brasil e no exterior. “O evento não serve apenas como vitrine para a pecuária, mas também mostra que Uberaba tem estrutura e potencial para receber grandes eventos. E a economia local sente isso diretamente, com hotéis lotados, restaurantes cheios e um comércio que aproveita o fluxo intenso de visitantes”.



Impactos no turismo local



Com a expectativa de receber um grande número de visitantes, a rede hoteleira de Uberaba já se prepara para atender à alta demanda. O diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis cita que investimentos em infraestrutura, treinamento de equipes e parcerias com organizadores do evento são estratégias adotadas para garantir a qualidade do atendimento.



Além disso, a diversificação de serviços, como pacotes turísticos e transporte, pode contribuir para melhorar a experiência dos visitantes. “Muitos hotéis criam descontos especiais para atrair os visitantes durante o período da feira. Isso não só ajuda a aumentar a ocupação, mas também a garantir que os turistas tenham opções acessíveis de hospedagem enquanto aproveitam o evento”, afirma Aly.



“Quando um hotel consegue oferecer algo extra, seja um serviço de transporte até o evento ou um café da manhã mais reforçado para quem vai passar o dia na feira, ele se destaca e conquista o hóspede, mesmo em meio à correria”, acrescenta.



Quanto ao turismo de Uberaba, o diretor ressalta que eventos como a ExpoZebu se destacam como um verdadeiro motor para a economia local. “Durante os dias de feira, a cidade ferve, e isso reflete diretamente no comércio local. Muitos visitantes que vêm pela feira acabam conhecendo melhor a cidade e voltam em outras ocasiões, seja a trabalho ou a lazer. Isso fortalece a região como um destino que vai além do agronegócio”.



Para quem planeja visitar Uberaba durante o evento, Aly aconselha antecipar a reserva de passagens e hotel, visto que a demanda por estes serviços tende a aumentar no período.



“Também vale a pena planejar bem a programação. A cidade tem lugares interessantes, como o Museu do Zebu, e bons restaurantes para quem quer conhecer a culinária local. Afinal, a viagem fica ainda melhor quando dá para misturar negócios, diversão e boas experiências”, finaliza.



Para saber mais, basta acessar:

https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-golden-park-uberaba