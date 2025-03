App da Mhnet recebe atualização e novas funcionalidades

As horas gastas em aplicativos de dispositivos móveis apresentaram um grande crescimento em 2023, chegando a 5,1 trilhões. Os dados são do relatório State of Mobile 2024, promovido pela data.ai (pertencente à Sensor Tower).

Em torno de 52% dos entrevistados pela Opinion Box para a pesquisa Mobile Time – Uso de Apps no Brasil já compraram produtos ou serviços dentro de um aplicativo no smartphone - como por exemplo, acesso a funcionalidades extras dentro de um app, aquisição de itens virtuais dentro de jogos ou download de algum conteúdo exclusivo.



Buscando atender essa demanda, a Mhnet Telecom lançou atualizações no SuperApp Mh. O aplicativo foi reformulado para oferecer ao cliente um ambiente mais agradável visualmente e centralizar informações importantes para gestão do plano de internet contratado.

“Com o aumento da digitalização, percebemos a necessidade de reunir todas as funcionalidades que podem facilitar o dia a dia do usuário. A novidade veio com o objetivo de potencializar a experiência do cliente e proporcionar um ambiente de soluções integradas”, afirma Walter Hugo Bracht, diretor de marketing e produtos da Mhnet Telecom.



O processo de desenvolvimento da plataforma, realizado pela equipe de tecnologia da Mhnet, considerou, principalmente, a usabilidade, segurança e a real necessidade dos clientes, além de incluir práticas de UX (experiência do usuário), performance, e integração com outras plataformas da empresa.

Walter Hugo afirma que, para as empresas, estar presente em um aplicativo significa aumentar a fidelização do cliente, otimizar a jornada de compra e garantir um atendimento mais ágil e eficiente.

“Esse cenário reforça a necessidade de investimentos em tecnologia e usabilidade para oferecer uma experiência fluida e confiável. Com essa motivação que o SuperApp Mh foi desenvolvido”, ressalta.

Em consonância, o relatório CX Accelerator, da Zendesk, divulgado pelo portal E-commerce Brasil, mostrou que metade das empresas pesquisadas usa entre seis e 15 aplicativos para ter uma visão completa da jornada do cliente, e 37% delas afirmam que são “muito fortes” na entrega de experiências personalizadas.



Conforme sinaliza o especialista, para empresas que investem em inovação e infraestrutura, os dados de uso de aplicativos são fundamentais para direcionar melhorias e oferecer serviços cada vez mais alinhados às necessidades dos consumidores.

Para o profissional, algumas práticas, adotadas pela Mhnet, buscam tornar o atendimento on-line eficiente e personalizado e o suporte mais ágil, acessível e alinhado às expectativas dos clientes.

“É essencial garantir disponibilidade multicanal, utilizar inteligência artificial (IA) para respostas rápidas, manter o histórico de interações para continuidade no atendimento, adotar um tom humanizado e acolhedor, além de coletar feedbacks para melhorias contínuas”.

Novas funcionalidades

Outras funcionalidades também foram inseridas na atualização do aplicativo, com foco em oferecer recursos para o cliente realizar solicitações e de forma independente:

Solicitação de upgrade de plano;

Acompanhamento de faturas;

Abertura de chamados (visita técnica, troca de equipamentos, etc);

Acesso ao Programa de Benefícios.

O Programa de Benefícios é a grande novidade da atualização. Dentro do app, o usuário pode acessar descontos em diversas plataformas de e-commerce parceiras da Mhnet, com descontos exclusivos e possibilidade de cashback em categorias como alimentação, saúde, educação, lazer, turismo, varejo, entre outras.

“O lançamento do SuperApp Mh acontece em um modelo de soft launch, com a incorporação de novas funcionalidades de forma gradativa, acompanhando os feedbacks e necessidades do cliente”, informa Walter Hugo.

Mercado em ascensão

O levantamento da data.ai revelou, ainda, que os aplicativos sociais e de entretenimento tiveram um crescimento de 12% no tempo gasto, alcançando 3 trilhões de horas.

“O uso crescente de outros aplicativos, como de mobilidade urbana e transporte, transações financeiras, bancos digitais e carteiras eletrônicas, de telemedicina e monitoramento de bem-estar, produtividade e educação, mostram como a digitalização abrange diferentes aspectos da rotina e como os aplicativos se tornam ferramentas indispensáveis”.

De acordo com o diretor de marketing e produtos, as compras por aplicativos também representam uma oportunidade para o varejo digital. “A praticidade, a experiência personalizada e as facilidades como pagamentos rápidos e notificações de ofertas são fatores que incentivam essa escolha”.

Ele esclarece que os aplicativos transformaram a forma como os consumidores interagem com marcas e serviços. “No varejo, eles permitiram compras mais acessíveis e convenientes, além de integrarem estratégias como cashback, programas de fidelidade e atendimento automatizado”.

No setor de serviços, o impacto foi igualmente significativo, afirma o especialista, proporcionando agendamentos digitais, suporte instantâneo e soluções personalizadas. “A digitalização trouxe maior autonomia para os clientes e, ao mesmo tempo, otimizou a operação das empresas, reduzindo custos e aumentando a eficiência”.