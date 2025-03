Prêmio EGG 2024 reconhece escolas por impacto social

A 5ª edição do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade (EGG) destacou três escolas vencedoras e reconheceu sete projetos exemplares alinhados aos 7 Princípios EGG. O prêmio valoriza iniciativas que promovem mudanças na sociedade, estimulando colaboração e protagonismo.

Com 48 projetos inscritos de todas as regiões do Brasil, incluindo 45,8% de instituições públicas, o prêmio fortalece a implementação de políticas educacionais alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (Educação de Qualidade) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Escolas vencedoras

1º Lugar - E.E. Prof. Domingos Cambiaghi (Franco da Rocha/SP): Projeto de Inclusão

Alunos do 3º termo da Educação de Jovens e Adultos (EJA) desenvolveram jogos adaptados para crianças da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) durante aulas de arte, aplicando princípios de design inclusivo.

2º Lugar - Centro Educacional Inovação (Pombos/PE): Fruto da Sustentabilidade

Crianças e adolescentes criaram receitas sustentáveis com aproveitamento total do abacaxi, ensinando mulheres da comunidade sobre empreendedorismo e segurança alimentar.

3º Lugar - EMEF Padre João Schiavo (Caxias do Sul/RS): Leia para um Animal

Projeto que transformou a leitura em atividade lúdica com animais de estimação, desenvolvendo hábitos de estudo e fortalecimento de vínculos familiares.

Destaques por princípio

Além das vencedoras, sete escolas foram reconhecidas por projetos que refletem os 7 Princípios EGG:

Gentileza – CEMEJA Professor Samuel Isaac Benchimol (Manaus/AM): Gentileza e Cuidado Coletivo.

Generosidade – Espaço de Educação Infantil Chácara do Céu (Rio de Janeiro/RJ): Do Portão para Fora e a Comunidade para Dentro.

Solidariedade – Colégio Cruzeiro (Rio de Janeiro/RJ): A Formação Cidadã na Escola.

Sustentabilidade – EEEMTI Marechal Rondon (Rondônia/RO): Guardiões das Matas.

Diversidade – CEI Pastor Nirton Dos Santos (Blumenau/SC): As Crianças e a Pluralidade das Infâncias.

Respeito – Colégio Madre Imilda (Caxias do Sul/RS): Cores da Amizade.

Cidadania – CEAP (São Paulo/SP): Projeto assistencial profissionalizante.

Impacto e avaliação dos especialistas

A edição de 2024 registrou mais de 6.500 acessos à plataforma de inscrições. A distribuição regional mostrou-se equilibrada: Sudeste e Centro-Oeste representaram 31,25% das inscrições cada, seguidos pelo Norte (14,58%), Nordeste (12,5%) e Sul (10,42%).

Marina Pechlivanis, idealizadora da EGG, destacou que “os projetos vencedores desenvolveram soluções sistêmicas criativas para desafios locais, muitas vezes simples, mas altamente replicáveis, que inspiram toda a sociedade.” Já Elpís Pechlivanis Ziouva, cofundadora, ressaltou o recorde de inscrições nesta edição, "demonstrando o potencial da escola como instituição primordial na formação do cidadão".

Na visão dos jurados, Gabriel Marmentini (Politize!) ressaltou a capacidade de inovação mesmo com recursos limitados: "Muitas iniciativas provaram que fazer o melhor com o disponível é mais produtivo que esperar o momento perfeito". Leo Bento (Comissão de Professores Referência) afirmou: "Os projetos reafirmam a educação como agente de transformação social". Para Mariana Kotscho (UOL): "Todos merecem reconhecimento. O futuro da educação passa pelos 7PEGG". Juliana Gatti (Instituto Árvores Vivas) concluiu: "Precisamos incorporar esses princípios para conviver de maneira mais harmoniosa". Também participaram da avaliação Andrea Wolffenbüttel, Denise Sofiatti Dalmarco, Luiza Vilanova e João Tavares.

Sobre o prêmio

O Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade reconhece iniciativas escolares que promovam os 7 Princípios EGG em instituições de ensino de todo o país. Podem participar escolas públicas e privadas da educação infantil ao ensino médio e técnico, incluindo EJA, com projetos desenvolvidos durante o ano letivo. Entre os apoiadores estão o Movimento Bem Maior e a Fundação José Luiz Egydio Setúbal.

As informações sobre a 6ª edição, prevista para 2025, serão divulgadas em breve pela organização.

Website: https://www.gentilezagenerosidade.org.br/