A ONU Turismo e o CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe) lançam o Desafio do Turismo Indígena para a América Latina e o Caribe

A ONU Turismo e o CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, lançaram o Desafio do Turismo Indígena – América Latina e Caribe. Essa iniciativa busca identificar e apoiar projetos turísticos inovadores que destacam a riqueza das expressões culturais e a relação com o meio ambiente dos povos indígenas da região.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250326628739/pt/

ONU Turismo

O turismo indígena permite que as comunidades valorizem e revitalizem sua cultura por meio de experiências turísticas autênticas. Isso possibilita que os viajantes conheçam os povos nativos e vivenciem suas tradições, costumes e conhecimentos ancestrais. Esse método incentiva a autonomia e o desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas, preserva sua identidade cultural e fortalece seu papel na gestão de seu patrimônio e do turismo como atividade econômica.

O desafio foi criado para transformar o turismo indígena em um motor essencial do desenvolvimento econômico, promovendo um profundo respeito pela autonomia das comunidades, pelas tradições ancestrais e pelo ambiente natural, fundamental para a subsistência dos povos indígenas.

A iniciativa apoia projetos que impulsionam o empoderamento econômico, fortalecendo a autonomia financeira das comunidades indígenas por meio do turismo; promovem a preservação cultural, garantindo a proteção de tradições, idiomas e rituais com a participação ativa das próprias comunidades; valorizam a gastronomia local, integrando produtores e mercados regionais; e incentivam a inovação comunitária, com propostas que enriquecem a experiência turística sem comprometer o modo de vida tradicional.

Os finalistas receberão orientação especializada, acesso a redes globais de turismo e oportunidades exclusivas de visibilidade internacional. O projeto vencedor receberá apoio de investimento de US$ 10.000, além de apoio para implementar sua iniciativa.

Natalia Bayona, diretora-executiva da ONU Turismo, enfatizou: “O turismo indígena, que a ONU Turismo vem promovendo há uma década, não é apenas uma maneira de divulgar as expressões artísticas e culinárias, assim como o conhecimento dos povos nativos; é também uma ferramenta para preservar as tradições e o conhecimento ancestral que caracterizam a região. Convidamos os jovens a se inscreverem e assumirem um papel de liderança na promoção do desenvolvimento sustentável em suas comunidades. Porque o futuro do turismo pertence a eles, está em nossas mãos fazer com que o setor econômico mais humano de todos brilhe e se desenvolva”.

Oscar Rueda García, diretor de Turismo do CAF, expressou: “Este é um convite para realizar projetos de turismo experiencial que possibilitem aprender sobre a cultura e o conhecimento de nossos “irmãos mais velhos”. Essa cultura viva é a riqueza da América Latina e do Caribe, considerando que há mais de oitocentos povos indígenas, cuja população representa 10% da região. As inscrições estão abertas até 15 de junho e o vencedor será anunciado em 9 de agosto, no Dia Internacional dos Povos Indígenas”.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250326628739/pt/

claudia.safont@tinkle.es