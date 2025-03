Centenas de jovens são beneficiados pelo programa TransformAção da GFT

Centenas de jovens em situação de vulnerabilidade de instituições como a Casa Nova Vida, Arte e Vida, Passos da Criança, Grupo Vida Brasil e CEPAC - localizadas na região onde a GFT Technologies está sediada (Barueri-SP) ou em cidades próximas - já estão se beneficiando das ações do programa de voluntariado TransformAção. Entre elas destacam-se doações de kits escolares e outros recursos essenciais, oficinas culturais, passeios, melhorias de espaços internos e contribuições financeiras para diversas causas.

É o caso de Henrique, de 13 anos, integrante do Projeto Arte e Vida, que expressa a sua gratidão: “Gosto de fazer canto coral porque me faz bem, são as melhores aulas e é muito gratificante a gente ter essa oficina. Só tenho a agradecer à GFT pela oportunidade maravilhosa”.

Na Casa Nova Vida, em Sorocaba (SP), as iniciativas do programa contribuíram para transformar a vida de jovens em situação de vulnerabilidade. Entre elas, a doação de kits escolares, passeios e outros eventos para os acolhidos.

Para Fernanda Rodrigues, CHRO da GFT Technologies na América Latina, “o GFT TransformAção representa parte do nosso compromisso com a construção de um futuro melhor para a sociedade. Por meio dele, não apenas impactamos positivamente as comunidades onde atuamos, mas também proporcionamos aos nossos colaboradores a oportunidade de serem verdadeiros agentes de transformação social”.

Experiência transformadora ajuda a criar cultura de solidariedade

Alexandre Monetto, colaborador que participou da Campanha de Natal em 2023, compartilha sua experiência: “Doar é algo maravilhoso, mas é uma ação individual. Participar de uma iniciativa coletiva, incentivando as pessoas e gerando engajamento para essa causa, traz um impacto ainda mais profundo. Em nosso departamento, trabalhamos juntos para realizar uma ação linda, e aqueles que receberam as doações sentiram suas esperanças renovadas”.

“Participar do GFT TransformAção é uma experiência transformadora, tanto para quem recebe quanto para quem doa. Como voluntária, pude ver de perto o impacto positivo das ações e a gratidão das pessoas que beneficiamos”, afirma Juliana, colaboradora da GFT, sobre sua experiência.

Iniciado em fevereiro deste ano, o TransformAção visa criar uma cultura de solidariedade dentro da empresa. “Por meio desta experiência, tecnologia e humanidade se encontram para criar um futuro mais justo e solidário”, complementa Fernanda Rodrigues.

Os colaboradores da empresa interessados em participar devem passar por um processo seletivo e residir nas proximidades das instituições parceiras. A GFT oferece apoio financeiro para cobrir despesas com transporte público no dia da participação das atividades voluntárias.

Website: https://www.gft.com/br/pt