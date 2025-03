ees Europe: O auge dos sistemas de armazenamento em larga escala – impulsionando o crescimento do mercado de armazenamento e um pilar indispensável da transição energética

A transição energética alcançou um ponto crucial. Com o aumento da geração de eletricidade a partir de fontes renováveis, a necessidade de soluções eficazes de estabilização da rede está crescendo. Os sistemas de armazenamento de baterias em larga escala desempenham um papel essencial. Segundo a SolarPower Europe, o mercado europeu terá um crescimento de 30 a 40% ao ano, impulsionado pelo aumento do armazenamento em larga escala. Estes sistemas serão centrais em discussões na ees Europe, a maior feira comercial do continente para baterias e armazenamento de energia, de 7 a 9 de maio de 2025.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250327419910/pt/

Falling installation and operating costs as well as lower prices for batteries are boosting the large-scale storage boom. © Eco Stor GmbH

A Alemanha está experimentando um rápido crescimento no armazenamento de baterias em larga escala. No início de 2023, 1,4 GWh foram instalados, com projeções de 61 GWh até 2027 e 136 GWh até 2045. Um estudo da Fraunhofer prevê 104 GWh até 2030 e 178 GWh até 2040. Até o fim de 2024/25, foram recebidas 650 consultas de armazenamento de baterias que totalizaram 226 GW.

Erosão de preços e rápida amortização

Dois fatores principais impulsionam o auge do armazenamento em larga escala: custos de instalação e operação em declínio, sobretudo devidoàqueda nos preços das baterias, além de oportunidades de receita atrativas no equilíbrio entre energia e comércio de eletricidade. Leonhard Probst, da Fraunhofer ISE, estima um período de amortização de três anos. Devido a uma vida útil de bateria de 15 anos, isso permite 12 anos de geração de lucros.

Associação industrial pede reforma regulatória

A SolarPower Europe espera que sistemas de armazenamento de maior duração (4 a 8 horas) se tornem padrão na Europa. Contudo, devem ser tratados obstáculos como normas técnicas e restrições de armazenamento, conforme Dries Acke, Vice-Presidente da SolarPower Europe.

Integração e flexibilidade

Os sistemas de armazenamento em larga escala integram de modo eficiente o aumento da eletricidade renovável na rede, o que garante a disponibilidade de energia quando necessário. Estes sistemas dão suporteàestabilidade da rede eàeficiência geral do sistema. Para a Alemanha, a Frontier Economics estima que, até 2050, apenas a operação diária poderia gerar pelo menos € 12 bilhões em benefícios econômicos, principalmente com economia de combustível e redução de CO2.

Os intensificadores de rede aliviam a carga sobre a rede elétrica

Os intensificadores de rede (sistemas especializados de armazenamento de bateria) ajudam a aliviar os gargalos da rede. A Tennet está operando dois projetos em que uma instalação absorve o excesso de energia eólica no norte, enquanto a outra alimenta a rede no sul. Este enfoque oferece uma alternativa econômicaàconstrução de novas linhas de energia.

ees Forum e ees Europe Conference: Sistemas de armazenamento em larga escala como pontos de atenção

No ees Forum (pavilhão C2, estande C2.230) no primeiro dia da feira, os visitantes podem participar de uma sessão sobre modelos de negócio e aplicações para armazenamento em larga escala. A ees Europe Conference, que irá ocorrer nos dias 6 e 7 de maio de 2025 no International Congress Center Messe München, terá foco em requisitos regulatórios, preferências de investidores, desenvolvimento de projetos, tendências de mercado e perspectivas de negócios para sistemas de armazenamento em larga escala. O armazenamento de bateria em larga escala está se tornando um componente principal da transição energética, permitindo integração renovável, estabilidade de rede e benefícios econômicos. Com avanços tecnológicos, custos em declínio e crescente demanda, o armazenamento de energia está definido para desempenhar um papel cada vez mais vital no panorama de energia renovável da Europa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250327419910/pt/

Contato de imprensa:

ressourcenmangel an der Panke GmbH | Schlesische Straße 26/c4 | 10997 Berlin

Roberto Freiberger | Tel.: +49 163 8430 943

roberto.freiberger@ressourcenmangel.de

Solar Promotion GmbH | P.O. Box 100 170 | 75101 Pforzheim

Peggy Härter-Zilay | Tel.: +49 7231 58598-240

haerter-zilay@solarpromotion.com