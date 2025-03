Quincy Data lança fontes de sinais transatlânticos

A Quincy Data, líder global em tecnologia de dados de mercado, anunciou novas fontes de sinais transatlânticos que distribuem dados importantes da CME (Bolsa Mercantil de Chicago) em Londres, Frankfurt e Mumbai. Esse serviço de dados fornece insights sobre grandes eventos comerciais para os principais instrumentos de futuros da CME, garantindo que os participantes do mercado recebam indicadores críticos para negociação com atraso mínimo. A latência da fonte de sinais da CME desde Aurora, Illinois, até o centro de dados Slough-LD4 no Reino Unido é 23.x milissegundos em uma direção, permitindo descobrir o preço da forma mais rápida possível.

O cofundador da Quincy Data, Stephane Tyc, afirmou: "Nosso objetivo é fornecer aos assinantes o acesso mais rápido possível a dados essenciais do mercado. A Quincy alavanca uma ampla série de tecnologias sem fio avançadas para garantir distribuição global com a mais baixa latência".

A Quincy Data oferece três categorias de serviços de dados de mercado:

As fontes instantâneas distribuem dados de mercado normalizados em mais de vinte pontos de presença no mundo todo;

As fontes brutas são otimizadas para distribuição usando tecnologia sem fio de alta capacidade;

As fontes de sinais fornecem o meio mais rápido de descoberta de preço para mercados geograficamente distantes.

Todos os serviços da Quincy Data são oferecidos em condições iguais, garantindo acesso equivalente às soluções com a mais baixa latência para todos os assinantes.

Sobre a Quincy Data

A Quincy Data é líder global em distribuição de dados de mercado com latência ultra baixa. A empresa atende às mais sofisticadas e bem sucedidas empresas de negociação, ativas nos mercados financeiros globais. A Quincy Data tem pontos de presença nos principais centros financeiros da América do Norte, Europa e Ásia. A maioria dos serviços da Quincy fornece a mais baixa latência disponível. Mais importante, a Quincy oferece a melhor latência para qualquer serviço em condições iguais para todos os clientes. Saiba mais em www.quincy-data.com.

