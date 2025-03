Busca por crédito cresce, mas 2025 pode ter desaceleração

Mais empresas buscaram crédito em 2024. É o que revela um levantamento da Serasa Experian, segundo o qual a procura foi 2,3% maior no ano passado do que em 2023. Quem mais impulsionou esse aumento foram os grandes negócios, que tiveram crescimento de 4,8% na demanda desse tipo de recurso financeiro.

Segundo a análise apresentada pela Serasa Experian, a economia aquecida e a necessidade de capital para expansão de negócios são dois fatores que contribuíram para o aumento na busca do crédito.

No entanto, para 2025, uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) repercutida pela CNN Brasil apontou que o país deve ter um cenário de desaceleração no crescimento das carteiras de crédito A estimativa de dezembro de 2024 era de que o crédito deveria crescer 9% este ano, mas a porcentagem caiu para 8,5% na última atualização, divulgada em fevereiro de 2025.

Ou seja, um crescimento inferior ao previsto anteriormente, sendo que a porcentagem pode sofrer alterações em novas revisões ? os dados da Febraban não permitem comparações diretas com os da Serasa por partirem de metodologias diferentes.

Para Luciano Bravo, CVO da Inteligência Comercial, "o ambiente macroeconômico, com inflação elevada e taxa de juros em patamares altos, tem gerado um cenário de incertezas que impacta diretamente na liberação do crédito. As instituições financeiras estão mais cautelosas e preferem não se expor a grandes riscos”.

Ele acrescenta que apesar do saldo positivo em 2024, pequenas e médias empresas ainda enfrentam barreiras para obter crédito e financiar suas operações. No caso das pessoas físicas, a dificuldade para conseguir recursos impede o acesso a bens e serviços, o que contribui para a desaceleração do consumo, afetando a economia de forma geral.

"Há um impacto psicológico, especialmente para os consumidores e empresários que têm enfrentado dificuldades em manter suas atividades. O crédito, muitas vezes, é o oxigênio para a recuperação das empresas em tempos de crise", afirma Bravo.

Atrelado a isso, de acordo com Mapa de Empresas do 3º quadrimestre de 2024, publicado em janeiro deste ano, o número de empresas que fecharam durante o ano passado cresceu 12,1% em relação a 2023. Para Bravo, a alta das taxas cobradas pelos bancos e o aumento da inadimplência são fatores que contribuíram para este cenário.

Crédito internacional

De acordo com Bravo, uma alternativa que vem sendo considerada por muitas empresas é o crédito internacional. Isto é, buscar financiamento fora do país, especialmente em mercados como o europeu e o norte-americano, nos quais as taxas de juros são mais baixas e as condições de financiamento acessíveis, explica.

"O crédito internacional tem sido uma opção para empresas brasileiras que buscam expandir seus horizontes e acessar taxas de juros mais favoráveis. Além disso, isso pode contribuir para a redução da dependência do crédito doméstico e diversificar as fontes de financiamento", ressalta o CVO, que é especializado no assunto. “Diante desse cenário, vejo que uma solução eficaz seria a formação de novos profissionais para expandir as ofertas aos clientes, e para isso, é preciso que empresas já consolidadas invistam nesse movimento”, afirma. Bravo cita como exemplo o lançamento do Fórum Técnico ACI.

“O crédito internacional pode ser uma ferramenta importante para empresas que desejam investir em inovação, tecnologia ou expandir suas operações para o mercado externo. Esse tipo de financiamento pode permitir uma diversificação da base de clientes e uma melhoria nas condições financeiras das empresas no Brasil”, destaca Bravo.

“Para muitas empresas que passam por dificuldades, a recuperação está atrelada a uma estratégia mais ampla de adaptação, inovação e diversificação das fontes de crédito, fundamentais para o seu futuro”, reforça.

