Grupo Decarvalho transfere sede do Rio para São Paulo

O Grupo Decarvalho, startup do mercado imobiliário, transferiu a sede de suas operações para a cidade de São Paulo. A localização, na Vila Mariana, foi escolhida estrategicamente.

A empresa, que se originou no Rio de Janeiro, tem atuação reconhecida nos bairros Freguesia, Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense.

De acordo com Diogo de Carvalho, fundador do Grupo Decarvalho, a nova localização da startup é parte do projeto de expansão da empresa. “Estar na capital paulista é fundamental para se posicionar no mercado de São Paulo e para atender parceiros de mercado, como bancos financiadores”.

Carvalho relata que o mercado de São Paulo sempre foi um alvo. “Fizemos duas análises, uma na região de Guarulhos e outra na capital, ainda em 2024. São Paulo vendeu mais de 100 mil unidades residenciais em 2024, contra aproximadamente a metade no Rio de Janeiro”.

Dados do Sindicato da Habitação no Rio de Janeiro (Secovi-RJ) apontam que 49.575 imóveis foram vendidos na cidade do Rio de Janeiro em 2024, o melhor resultado dos últimos cinco anos. O levantamento também mostrou que a Barra da Tijuca foi o bairro mais procurado, com a comercialização de 3.678 unidades.

“A transferência para São Paulo não é apenas dobrar o tamanho da nossa empresa, entendemos também que estar na cidade, estrategicamente, nos possibilita pensar em uma expansão não só no Sudeste, mas para todo o Brasil”, declara Carvalho.

Segundo o empresário, dois aspectos foram levados em conta na escolha do bairro Vila Mariana para o escritório da Decarvalho. “A Vila Mariana foi escolhida a dedo, é nítida a qualidade de vida e comodidade de quem escolhe viver nela e o potencial de mercado”.

Estratégias de venda e marketing digital

O Grupo De Carvalho divulga imóveis à venda de diferentes corretores e imobiliárias do Brasil. Para os clientes, a empresa oferece suporte profissional ao longo do processo de compra, serviços de crédito e assistência jurídica.

Conforme explica o fundador, o marketing digital, por meio de anúncios em plataformas digitais, é a principal ferramenta de venda da empresa. Segundo ele, a estratégia busca atender tanto às expectativas do proprietário, quanto às necessidades do cliente.

“As mídias digitais permitem o que os portais e classificados não conseguem oferecer. Um vídeo completo com informações como preço, localização e outros detalhes da unidade, com a possibilidade de agendar uma visita a um clique, chama a atenção do público-alvo”.



Uma pesquisa realizada em 2024 pela Offerwise, com 1,2 mil pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, apontou o impacto do marketing digital no setor, com 21% dos entrevistados destacando a relevância de anúncios e propagandas nas redes sociais na etapa de busca.

O empresário explica que, no modo convencional de anúncio, em plataformas específicas de imóveis, além de estar em um ambiente menos acessado por potenciais clientes, a concorrência entre as unidades pode ser elevada, principalmente por ser um investimento mais acessível.

Para Carvalho, a estratégia ainda é pouco explorada na capital paulista. “Percebemos que há um grande espaço para inserir nossas estratégias de marketing digital e atendimento em parceria com outros corretores e imobiliárias na cidade. Enxergamos como uma oportunidade para colocar em prática o que dominamos”.