Hotelaria: FOHB prevê R$ 8,4 bi em investimentos até 2028

O setor hoteleiro brasileiro receberá investimentos de R$ 8,4 bilhões até 2028, de acordo com as previsões do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), divulgados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). O valor é 26,9% maior que a perspectiva anunciada em 2023.

Dados do FOHB, referentes aos oito primeiros meses de 2024, também indicam crescimento em relação ao mesmo período de 2023. A alta na taxa de ocupação foi de 1,2%, a diária média aumentou 10,6% e a Receita por Quarto Disponível (RevPar) cresceu 11,9%.

Para Cristiane Mörs, Chief of Marketing & Sales Officer (CMSO) da Rede Laghetto Hotéis, os números refletem uma retomada sólida da demanda, impulsionada por eventos, turismo de lazer e corporativo, além de um ambiente econômico mais favorável ao setor. Segundo ela, um conjunto de fatores fortaleceu a demanda por hospedagem.

“O crescimento do mercado de hotelaria no Brasil em 2024 foi impulsionado por uma combinação de fatores estratégicos, como a retomada do turismo de negócios e lazer, a expansão do turismo de lazer e investimentos no setor, câmbio favorável e crescimento das plataformas de distribuição, além da venda direta”, aponta a especialista.

Segundo Mörs, a recuperação do setor pós-pandemia teve um impacto direto no aumento da ocupação hoteleira no Brasil. “Com a normalização das atividades econômicas e a retomada das viagens, tanto a lazer quanto a negócios, observamos uma demanda crescente por hospedagem em diversas regiões do país”.

A CMSO da Laghetto Hotéis pontua que a busca por experiências presenciais após um longo período de restrições impulsionou o setor, beneficiando especialmente destinos turísticos. Mörs destaca que o retorno de eventos internacionais e grandes feiras, a ampliação das opções de voos e a confiança do consumidor em viajar novamente também atraiu visitantes de diferentes países e movimentou ainda mais o setor.

Um relatório da Mordor Intelligence sobre o mercado hoteleiro brasileiro revela que, em 2023, o segmento atingiu uma recuperação do número de turistas internacionais em relação aos índices pré-pandêmicos. Em 2024, o mercado superou a marca de 6,6 milhões de turistas estrangeiros registrada em 2019.

A especialista ressalta que a melhoria da infraestrutura hoteleira e a adoção de novas estratégias de hospitalidade, como a diferenciação dos serviços e da experiência do cliente, também foram fundamentais para consolidar esse aumento na ocupação, garantindo um cenário positivo para a hotelaria nacional no último ano.

Turismo de negócios impulsiona o crescimento

A análise da Mordor Intelligence mostrou que o turismo de negócio é o segmento que mais contribui para a tendência de crescimento do mercado hoteleiro no Brasil, com mais de 70% da ocupação hoteleira no país atribuída a viajantes de negócios.

Mörs reitera o papel de destaque do turismo de negócios para o crescimento do setor. “A ampliação da malha aérea e a melhora no ambiente econômico incentivam empresas a retomarem viagens corporativas, o que impulsionou significativamente a demanda por hospedagem, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro”.

As projeções ainda apontam para uma taxa composta de crescimento anual de 6,23% durante o período de 2024 a 2029, quando o setor deve atingir US$ 12,35 bilhões.

Diego Cáceres, CEO da Laghetto Hotéis, afirma que a tecnologia será essencial para fortalecer os canais de venda direta, personalizar o atendimento e tornar os processos mais eficientes. “Acredito que o mercado de hotelaria continuará sendo impulsionado pela adoção de novas tecnologias, tanto para otimização operacional quanto para aprimoramento da experiência do hóspede. Redes hoteleiras que dominam esses aspectos tendem a crescer com mais solidez”.

Grupo Laghetto planeja expandir as suas operações nas regiões sul, sudeste e nordeste

Cáceres conta que o Grupo Laghetto está expandindo sua presença nos principais destinos turísticos do Brasil. “Após São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o foco agora são os demais estados da região sul (Santa Catarina e Paraná) e também Nordeste. A estratégia envolve a abertura de novos hotéis e a ampliação das operações em destinos já consolidados”.

O Grupo Laghetto também investe no modelo de multipropriedade, com novos resorts planejados para reforçar sua presença nesse segmento, que já representa uma parte significativa do faturamento do grupo. “A experiência adquirida em conjunto com a operação de múltiplos hotéis em um mesmo destino otimiza custos e nos ajuda com uma maior eficiência operacional”, afirma o CEO da rede.

De acordo com Cáceres, a expectativa do grupo com a expansão é fortalecer a marca nacionalmente, consolidando-se como referência em hospitalidade nos principais destinos turísticos do Brasil. “Acreditamos que nosso diferencial está na nossa experiência com gestão de hotéis de lazer e no padrão de qualidade que buscamos estabelecer para os serviços e atendimentos ao longo dos anos”.

Para mais informações, basta acessar: laghettohoteis.com.br/