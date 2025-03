Projeto conscientiza sobre descarte correto de pilhas

O descarte inadequado de pilhas pode causar graves impactos ambientais, contaminando solo e água com metais pesados altamente nocivos à saúde e ao meio ambiente. De acordo com a pesquisa “Lixo Eletrônico no Brasil”, realizada pela Green Eletron, gestora para logística reversa de eletrônicos, apesar de quase metade dos entrevistados procurarem com frequência um local para o descarte adequado de eletroeletrônicos e pilhas quebradas, a outra metade ainda descarta junto com o lixo reciclável, o que pode levar os itens a acabarem em locais incorretos.

Para auxiliar na conscientização das pessoas sobre os riscos ambientais envolvidos e no incentivo a práticas sustentáveis, a Panasonic lançou no último dia 6 de março, em São José dos Campos (SP), a Casa do Leo Tour, um projeto itinerante que promove educação ambiental e sustentabilidade com foco no descarte correto e na economia circular das pilhas. A ação, gratuita e aberta a todos os públicos, vai percorrer diversas cidades brasileiras ao longo do ano, buscando oferecer uma experiência imersiva, lúdica e educativa.

O projeto tem como protagonista o mascote da empresa Leo, criado originalmente para incentivar boas práticas ambientais. No interior da Casa do Leo Tour, montada em um veículo especialmente adaptado, crianças e adultos poderão explorar ambientes temáticos, aprendendo sobre os diferentes tipos e formatos de pilhas, as consequências ambientais do descarte incorreto e as possibilidades oferecidas pela economia circular. Uma área interativa com jogos educativos também faz parte do roteiro, com o objetivo de reforçar o aprendizado de maneira lúdica.

"Com a Casa do Leo Tour, queremos ampliar a experiência educativa sobre o universo das pilhas de forma leve e divertida a todos os públicos e em várias regiões do Brasil. A educação é um dos nossos pilares e acreditamos que, ao envolver as futuras gerações de forma lúdica e interativa, podemos despertar nelas a conscientização sobre a importância do descarte correto e de práticas mais responsáveis com o meio ambiente. Esta é mais uma iniciativa da Panasonic para aproximar a comunidade e contribuir para um futuro mais sustentável e consciente", comenta Luciano Lima, gerente de marketing de Pilhas da Panasonic.

Gratuita e aberta ao público, a Casa do Leo Tour também oferece aos visitantes a oportunidade de levar pilhas usadas para descarte adequado, fortalecendo a prática da economia circular. Cada sessão dura entre 20 e 30 minutos e não necessita de agendamento prévio.

O projeto é uma extensão itinerante da "Casa do Leo" original, localizada em São José dos Campos (SP), onde está situada a única fábrica de pilhas alcalinas da América Latina. O espaço, com 500 m², já recebeu centenas de estudantes em atividades educacionais alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A Casa do Leo Tour é um projeto idealizado pela Panasonic, em parceria com as empresas Trucked e Mag Estúdio de Criação.

O tour percorrerá diversas regiões do Brasil ao longo do ano. Para mais informações sobre locais e data basta acessar o Instagram @leo_pilhas.

Website: http://www.agenciamam.com