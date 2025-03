SCF Partners investe na Phoenix Service Partners para dar suporte ao rápido crescimento

A SCF Partners ("SCF") sente o prazer de anunciar seu investimento na Phoenix Service Partners ("Phoenix"), uma empresa de serviços especializada em compressão de gás natural de alta potência e baixa emissão.

Os respeitados veteranos da indústria Randy Dean (Diretor Executivo) e Rick Childress (Diretor de Operações) fundaram a Phoenix em 2024. A equipe construiu e liderou anteriormente duas das empresas de compressão por contrato mais bem-sucedidas do setor, a CDM Resource Management e a Pegasus Optimization Managers. A parceria com a SCF fornece capital e suporte estratégico para transformar a Phoenix em uma líder industrial.

A Phoenix oferece soluções de compressão de alta potência a clientes de primeiro nível, ao apoiar a infraestrutura de energia crucial nas bacias de Permian e Eagle Ford. Os equipamentos de última geração e as tecnologias operacionais da empresa garantem tempos de execução líderes do setor, enquanto reduzem as emissões de metano em mais de 50% quando comparado às frotas de compressão tradicionais.

Simultaneamente ao investimento de capital do SCF, a Phoenix também fechou uma linha de crédito respaldada por ativos com um consórcio de credores. No total, estas linhas fornecemàPhoenix até US$ 350 milhões em dívida e capital próprio para dar suporte a seu rápido crescimento.

"Estamos animados em fazer parceria com a SCFàmedida que elevamos o nível de serviço em compressão de gás natural", disse Randy Dean, Cofundador e Diretor Executivo da Phoenix. "Nosso talento de alto nível e cultura de excelência posicionam a Phoenix para continuar proporcionando confiabilidade e eficiência inigualáveis ??a nossos clientes. A profunda experiência da SCF no setor a converte em parceira ideal para nossa jornada de crescimento."

Dan West, Diretor Executivo da SCF Partners, comentou: "A equipe de liderança da Phoenix tem um histórico incomparável de sucesso em serviços de compressão. À medida que a expansão e a eletrificação de GNL continuam aumentando a demanda por gás natural, estamos orgulhosos de fazer parceria com Randy, Rick e o restante da equipe para oferecer soluções de alta potência que melhoram a confiabilidade e reduzem as emissões para a infraestrutura de nossos clientes."

Sobre a Phoenix Service Partners

A Phoenix provê serviços de compressão por contrato de alta potência, oferendo aos operadores midstream e upstream dos EUA soluções de alta eficiência e baixa emissão. A empresa fornece estações de compressão de gás natural prontas para uso, operações de estação e gerenciamento de projetos. A equipe de liderança da Phoenix traz décadas de experiência na entrega de tempos de execução líderes do setor e excepcional atendimento ao cliente, além de uma paixão por fazer tudo melhor. Para mais informações, acesse https://phxsp.com/.

Sobre a SCF Partners

Fundada em 1989, a SCF propicia capital próprio e assistência estratégica para crescimento ao criar e desenvolver empresas líderes em serviços de energia, equipamentos e tecnologia que operam ao redor do mundo. A SCF investiu em mais de 80 empresas de plataforma, fez mais de 400 aquisições adicionais e desenvolveu 18 empresas de serviços de energia e equipamentos cotadas em bolsa ao longo de sua história. A empresa tem sede em Houston, Texas, com escritórios em Calgary, Aberdeen e Austrália. Para mais informações, acesse www.scfpartners.com.

Paul Bateman

pbateman@scfpartners.com