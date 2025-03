Sistemas de filtração industrial ajudam a reduzir consumo de água e energia

A adoção de sistemas de filtração industrial tem se mostrado uma estratégia eficaz para a redução do consumo de recursos naturais, como água e energia, em processos produtivos. Presente em setores como químico, alimentício e siderúrgico, a filtração adequada permite o reaproveitamento da água utilizada e a maior durabilidade dos equipamentos. A prática também está alinhada às exigências ambientais e à busca por eficiência operacional.

De acordo com o relatório Water and Energy Efficiency in Industry publicado pela Agência Internacional de Energia (IEA), processos industriais respondem por cerca de 20% da água consumida no mundo. A reutilização dessa água, viabilizada por sistemas de filtração, pode representar uma economia significativa para as empresas.

“A filtragem eficiente reduz a necessidade de substituição frequente da água utilizada nos processos industriais, possibilitando sua reutilização e minimizando o descarte de efluentes”, diz a Fabio Oliveira, gerente de projetos da Asstefil, especializada em soluções de filtração. A empresa acrescenta que a remoção de impurezas melhora o desempenho de sistemas de refrigeração, fluidos de corte e outros ciclos produtivos que dependem de água.

Além da economia hídrica, Fabio Oliveira, gerente de projetos da Asstefil, destaca que a filtração adequada contribui para a redução do consumo energético. Equipamentos que operam com fluidos limpos sofrem menos desgaste, o que diminui o esforço necessário para o funcionamento e reduz o consumo de energia.

Fabio Oliveira aponta que tecnologias como filtros de carvão ativado, membranas de microfiltração e sistemas de autolimpeza têm sido utilizadas para atender às exigências regulatórias e melhorar a eficiência dos processos. Esses sistemas podem ser ajustados conforme as características de cada aplicação, contribuindo para a conformidade com normas ambientais e operacionais.

