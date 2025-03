Schneider Electric anuncia UPS Galaxy VXL no Brasil

A Schneider Electric, empresa de transformação digital da gestão e automação de energia, anuncia a chegada da UPS Galaxy VXL ao Brasil. O novo sistema de alimentação ininterrupta (UPS) foi desenvolvido para atender data centers, infraestruturas críticas e instalações industriais, assegurando maior eficiência energética e redução da pegada de carbono. O lançamento reforça a estratégia da companhia de expandir sua atuação no mercado brasileiro, impulsionando soluções tecnológicas sustentáveis para setores de alta demanda energética.

“A chegada da Galaxy VXL ao Brasil representa um passo extremamente importante na nossa missão de fornecer soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis no país”, afirma Luis Cuevas, diretor de Secure Power e Negócios de Data Center da Schneider Electric no Brasil. “Com uma tecnologia de ponta nessas soluções é possível maximizar a disponibilidade dos sistemas, diminuir custos operacionais e contribuir para a descarbonização virtual”.

A nova solução da Schneider Electric combina um design ultracompacto com uma queda de até 71% na comparação com a geração anterior, permitindo níveis de redundância N+1 e um aumento da disponibilidade do sistema em até dez vezes. Ao unir segurança avançada e alto desempenho energético, a nova solução da Schneider Electric alcança até 99% de eficiência no modo eConversion e 97,5% no modo de conversão dupla. Além disso, conta com arquitetura modular escalável de 125KW por módulo com tecnologia live swap que propicia uma ampliação flexível da capacidade de energia de acordo com a demanda dos clientes e a segurança contínua de suas operações.

A UPS Galaxy VXL foi projetada para atender arquiteturas com alta demanda energética, incluindo data centers de hiperescala, aplicações de inteligência artificial (IA), indústrias e ambientes comerciais de grande porte. Seu design modular propicia que múltiplos módulos operem em paralelo, garantindo uma potência de até 5 MW com quatro unidades integradas.



Vale ressaltar que o novo equipamento pode reduzir em 52% a pegada de carbono na comparação com a média do setor, alinhando-se ao compromisso global da Schneider Electric com a sustentabilidade. A tecnologia viabiliza ainda menores custos operacionais (OpEx) e de capital (CapEx), otimizando investimentos e promovendo o uso mais racional da energia.

Apoio à transformação tecnológica sustentável no Brasil



A chegada da novidade no Brasil faz parte do plano global da Schneider Electric de fortalecer seu compromisso em ser parceira estratégica para a transição digital e energética no país, apoiando o setor empresarial a tornar suas operações mais resilientes, eficientes e alinhadas às metas globais sustentáveis.

“A evolução do ecossistema tecnológico no Brasil exige soluções que combinem desempenho, confiabilidade e responsabilidade ambiental”, conclui Cuevas.

Website: https://www.se.com/br/pt/