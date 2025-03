Giuliana Flores reforça no time para datas sazonais e estima crescimento de 20%

A Giuliana Flores, empresa que atua no mercado de flores e presentes, pretende aumentar o time de colaboradores em 2025. A floricultura cresceu 20% em 2024 e, neste ano, planeja repetir o número. A meta é realizar 800 mil entregas até o final do ano e a ampliação do quadro de funcionários faz parte dos projetos. O primeiro semestre traz datas sazonais importantes como Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namorados. A previsão é fazer cerca de 200 contratações, abrangendo tanto a operação do e-commerce, que atende todo o Brasil, quanto lojas físicas localizadas em São Paulo (SP) e região.

A empresa conta com uma rede de operações que atende 1.020 cidades em todo o território brasileiro e muitas entregas conseguem ser feitas em até três horas em algumas regiões. São vendidas mais de 2,5 toneladas de flores por mês. Além disso, a companhia expandiu o catálogo e hoje possui um portfólio de 10 mil itens no site.

Com um centro de distribuição de 2.700 m² em São Caetano do Sul (SP), que tem capacidade de atender 85% das solicitações em até uma hora, a empresa mantém parcerias com 800 floriculturas. Ademais, são 300 parceiros de marketplace, ampliando sua rede de atuação. Também há seis câmaras de resfriamento para garantir a qualidade e frescor dos produtos.

A empresa tem dez lojas físicas (São Caetano, Santo André, Mooca, São Bernardo, Tatuapé, Guarulhos, Higienópolis, Perdizes, Moema e Vila Nova Conceição) e quatro quiosques próprios. A inauguração de estabelecimentos físicos é uma estratégia que vai na contramão de outras marcas, estreando a versão física depois do e-commerce. Na verdade, esses espaços seguem como um complemento do ambiente virtual, pois muitas pessoas ainda têm o hábito de comprar itens de maneira presencial.

Além das lojas localizadas em várias partes da cidade de São Paulo e da Região Metropolitana, a empresa instalou 15 máquinas de vendas automáticas em locais de grande movimentação, como aeroportos, teatros e centros de eventos. Essa medida oferece aos clientes a conveniência de comprar a qualquer hora. É uma iniciativa que demonstra o compromisso da marca em atender às necessidades de um público diversificado e exigente no cotidiano agitado das grandes cidades.

“O nosso objetivo é ampliar os serviços oferecidos e aprimorar o atendimento ao público, tanto no ambiente online quanto físico. Estamos com ótimas expectativas para 2025 e nossa meta é atender à crescente procura por presentes especiais. Para dar conta dessa demanda, iremos reforçar nosso time”, afirma Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores.

