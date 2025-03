Ítala dos Anjos lidera evento de finanças para mulheres

Com a missão de mostrar que o enriquecimento feminino é possível e acessível, a educadora financeira Ítala dos Anjos realiza nos dias 14 e 15 de junho de 2025, em São Paulo, mais uma edição do RICH, O Encontro. O evento reunirá mulheres de todo o Brasil para dois dias de aprendizado sobre como construir riqueza de maneira consciente e segura.

Nascida em Maceió (AL) e fundadora da Multiplique Educação Financeira, Ítala já passou por diferentes desafios. Foi policial militar e federal, viveu um relacionamento abusivo emocional e financeiramente e encontrou na educação financeira o caminho para transformar sua vida.

Hoje, Ítala compartilha esse conhecimento para que outras mulheres alcancem independência financeira. São mais de 10 mil alunas, em 38 países.

"Ganhar dinheiro é só o começo. A verdadeira liberdade vem quando sabemos como usá-lo de forma estratégica. No RICH, essas mulheres podem aprender a tomar decisões financeiras seguras", afirma Ítala.

Dois dias de vivência e prática

A edição de 2024 reuniu participantes de todo o Brasil, promovendo palestras, vivências e experiências práticas sobre a relação feminina com o dinheiro.

Nesta nova edição, as participantes terão a chance de aprender sobre investimentos, finanças pessoais e como desenvolver uma mentalidade próspera, com a ajuda de Ítala dos Anjos e de especialistas convidados. A proposta do evento é descomplicar o mundo financeiro e dar as ferramentas necessárias para que cada mulher se sinta segura em suas decisões financeiras.

"O evento é para toda mulher que já conquistou independência financeira, mas quer mais segurança para gerir seus recursos, e também para aquela que ainda sente medo ou dúvida ao falar sobre dinheiro. Queremos que cada participante saia do RICH sabendo que é possível construir um futuro financeiro próspero e estável", ressalta Ítala.

Ao final do encontro, as participantes poderão conquistar o Certificado de Gestora Financeira Multiplique.

