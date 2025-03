Sia revela plataforma SiaGPT aprimorada, levando aos clientes a experiência de consultoria de alto nível e casos de uso do mundo real da Sia

Sia, um grupo internacional de consultoria de gestão, de origem digital, com mais de 3.000 consultores em 19 países, anuncia o lançamento de uma nova versão de sua plataforma SiaGPT. Apresentada pela primeira vez em junho de 2023, a plataforma fornece acesso exclusivoàexperiência da Sia, seu conhecimento do setor e casos de uso comerciais que foram implantados pelas equipes. Esta nova versão está aperfeiçoada com poderosas funcionalidades agênticas, que proporcionam melhor desempenho e maior precisão.

Ao capacitar clientes com acesso exclusivoàexperiência da Sia, enquanto aproveita a revolução agêntica

implantável com o clique de um botão, a SiaGPT usa diversos modelos de linguagem grande (LLM), recursos de geração aumentada de recuperação (RAG) e agentes de IA personalizáveis, concebidos para expandir automaticamente, processar lotes de várias perguntas e gerenciar fluxos de trabalho complexos, ao mesmo tempo que garante a segurança dos dados.

Ao fazer uso do poder dos mecanismos avançados de IA generativa, a SiaGPT potencializa ferramentas de busca e sistemas de agentes com alta eficiência. A plataforma pode ser perfeitamente integrada dentro de organizações do cliente, seja como uma solução SaaS, na nuvem do cliente ou no local, totalmente com marca própria.

Uma vez implantados, os funcionários obtêm acesso exclusivo às informações de consultoria da Sia, perspectivas específicas do setor, bem como uma biblioteca de agentes personalizáveis ??e casos de uso adaptados às necessidades de sua organização. Isto garante que possam aproveitar as melhores práticas, otimizar fluxos de trabalho e aplicar a profunda experiência da Sia a desafios do mundo real. Além disto, a plataforma incentiva a cooperação eficiente ao permitir que as equipes compartilhem trabalho e informações através de um portal fácil de usar, em estilo de unidade. Este enfoque promove a adoção e a mudança cultural, permitindo o monitoramento em tempo real mediante uma área de administrador.

Acelerando a adoção de IA dentro das organizações

Com uma equipe de 400 especialistas, entre os quais cientistas de dados e engenheiros de dados, a Sia se dedica a acelerar e personalizar a implantação de IA nos ambientes de seus clientes. Desde o lançamento da SiaGPT há dois anos, a Sia vem apoiando com sucesso diversos setores, como energia e serviços públicos, construção, FMCG ou serviços financeiros, ao oferecer soluções de IA personalizadas: agilizando o processo de análise e resposta a RFPs complexas, extraindo e mapeando dados cruciais de contratos para permitir o monitoramento preciso do desempenho operacional, e automatizando relatórios não financeiros.

Sobre a Sia

A Sia é um grupo internacional de consultoria de gestão de última geração, de origem digital, aumentado por dados, aperfeiçoado pela criatividade e orientado pela responsabilidade. Fazemos parcerias com clientes para resolver desafios e capitalizar oportunidades. Acreditamos que no mundo atual de transformações e disrupções, o otimismo é um multiplicador de forças.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250325900948/pt/

Amber Malik

+ 33-1-42-77-76-17

amber.malik@sia-partners.com