Coworking Smart é premiado por modelo de gestão

O Coworking Smart foi uma das empresas reconhecidas com o Prêmio Quality Brasil 2025, concedido pela International Quality Company (IQC). A premiação ocorre anualmente e contempla organizações que, segundo critérios do Conselho Nacional de Honrarias da entidade, se destacam por sua atuação, impacto empresarial e contribuição para o desenvolvimento da comunidade em que atuam.

A avaliação realizada pela IQC considera aspectos como notoriedade na área de atuação, idoneidade, histórico profissional, práticas de gestão adotadas e contribuição socioeconômica. A indicação da empresa foi feita por membros pertencentes à instituição e clientes, sendo posteriormente aprovada por uma comissão executiva do Conselho Nacional de Honrarias. De acordo com o regulamento da premiação, as avaliações seguem critérios inspirados em modelos internacionais de excelência em gestão, embora não impliquem auditoria ou conformidade com metodologias específicas.

Com presença nas cidades de Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, o Coworking Smart é uma empresa que atua no segmento de escritórios compartilhados, oferecendo soluções como endereços fiscais, escritórios virtuais, salas privativas e planos de coworking a em modelo low cost. A proposta é atender micro e pequenos empreendedores que buscam operar com estrutura profissional e baixo custo fixo, dentro de um modelo replicável e gerido com processos digitais e automação.

“O reconhecimento parte de um processo de indicação feito por empresas e profissionais do mercado e foi validado por uma comissão da própria instituição. Para nós, isso representa a confirmação de que um modelo acessível e bem estruturado pode, sim, ser reconhecido em iniciativas que valorizam boas práticas de gestão”, afirma Saulo Da Rós, CEO da Coworking Smart.

A premiação considera, ainda, aspectos ligados à contribuição socioeconômica da empresa. No caso da Coworking Smart, a proposta de baixo custo permitiu que milhares de microempreendedores formalizassem seus negócios e reduzissem seus custos fixos operando a partir de estruturas compartilhadas. “O modelo low cost que aplicamos tem impacto direto na redução da barreira de entrada para quem quer empreender com menos capital. Isso cria um ambiente mais viável economicamente para pequenas empresas, que é o público que mais sofre com os custos de operação”, complementa Da Rós.

De acordo com a IQC, a seleção dos premiados envolve a coleta de dados por meio de pesquisas de mercado, além de indicações feitas por outras empresas homenageadas, clientes e fornecedores, que participam do processo via plataforma oficial da premiação. Todas as empresas aprovadas pelo Conselho passam a ter direito ao uso do Selo Quality, marca que representa conformidade com critérios de qualidade reconhecidos pela organização promotora da premiação.

Além do Prêmio Quality Brasil, o Coworking Smart também foi premiado recentemente com o Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2025, concedido pela Latin American Quality Institute (LAQI), e recebeu a Certificação Internacional Q-ESG, voltada a empresas que incorporam práticas ambientais, sociais e de governança na estratégia de negócios. A empresa também foi reconhecida pela Global Recognition Awards, além de ter recebido o selo GPTW – Great Place to Work. Segundo o fundador, os reconhecimentos fazem parte de uma estratégia maior de construção de um modelo escalável e de impacto: “Nossos processos são simples, baseados em padronização e tecnologia. Isso nos permite crescer com estrutura e, ao mesmo tempo, manter o foco em quem realmente precisa de apoio para empreender com eficiência e custo reduzido”.

O setor de coworking no Brasil continua em expansão. Segundo o Censo Coworking 2024, publicado pela Woba, o país lidera o segmento na América Latina com mais de 2.500 espaços em funcionamento. O avanço do trabalho remoto e o aumento de microempreendimentos têm impulsionado o mercado, e projetos de regulamentação, como o Projeto de Lei nº 8.300/2017, em discussão na Câmara dos Deputados, buscam formalizar e reconhecer o papel dos espaços compartilhados na nova economia.

Mais informações sobre o Prêmio Quality estão disponíveis em https://www.premioquality.com

Saiba mais sobre a Coworking Smart em https://coworkingsmart.com.br

Website: http://www.coworkingsmart.com.br