Expansão do e-commerce impulsiona self storage e galpões

O crescimento do comércio eletrônico tem gerado novas necessidades logísticas para empresas de diferentes portes. A busca por soluções de armazenagem mais flexíveis e ágeis, capazes de atender à demanda crescente e ao modelo de negócios dinâmico do e-commerce, tem se intensificado nas grandes cidades, com destaque para São Paulo.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce brasileiro registrou um crescimento de 10,5% em 2024, alcançando R$ 204 bilhões em vendas. Com esse avanço, pequenos e médios empreendedores têm buscado soluções mais eficientes para a gestão de estoques e distribuição, acompanhando as transformações do mercado.

Esse movimento também se reflete no faturamento das PMEs no varejo online, que atingiu R$ 4,7 bilhões em 2024, um aumento de 42% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da E-commerce Brasil.

Soluções urbanas para um mercado em expansão

Thiago Cordeiro, CEO e fundador da GoodStorage, destaca que essa transformação no varejo digital tem impactado diretamente a demanda por armazenagem urbana. “O crescimento do setor de Self Storage continua acompanhando as mudanças dos hábitos dos brasileiros, que precisam cada vez mais de espaços inteligentes e acessíveis. Além das empresas que buscam melhorias para a logística urbana - justificados pela exigência por rapidez do varejo digital.” afirmou.

A GoodStorage, especialista em oferecer espaços inteligentes de armazenagem urbana, tem observado um aumento na procura por seus serviços por parte de empresas que, cada vez mais, valorizam a localização dentro do perímetro urbano de São Paulo – mais perto do cliente final. A empresa conta com 65 ativos e mais de 400 mil m² distribuídos entre unidades de self storage e galpões urbanos, soluções voltadas tanto para pessoas físicas quanto para negócios que necessitam de armazenagem estratégica em espaços seguros e de qualidade.

Desafios e oportunidades no setor logístico

O mercado de armazenagem urbana tem enfrentado uma crescente demanda por opções que ofereçam agilidade e segurança. Dados da Associação Brasileira de Self Storage (ASBRASS) revelam que o número de empresas no setor cresceu 16% entre 2022 e 2023, enquanto a oferta de boxes aumentou 22%, refletindo a popularização do conceito.

Esse movimento também é impulsionado pela necessidade de soluções logísticas mais dinâmicas e adaptáveis, uma característica chave para os empreendedores de e-commerce.

Segundo projeções de outra pesquisa da ABComm, o e-commerce brasileiro deve crescer até 10% em 2025, com faturamento estimado em R$ 224,7 bilhões, reforçando a importância de alternativas logísticas flexíveis.

Conforme Cordeiro esclarece, a expectativa da GoodStorage para este ano inclui expandir a oferta de soluções logísticas, atendendo tanto pessoas físicas quanto empresas que buscam armazenagem próxima dos grandes centros. Além disso, revela que há planos para abertura de novas unidades em 2025.

“Estão previstos o lançamento da segunda fase do Park Lapa IV, nosso novo condomínio de galpões logísticos em São Paulo e o início das obras da nova unidade de self storage do Itaim Bibi, com previsão de inauguração para 2026”, conta o empresário.

Sobre a GoodStorage

Fundada em 2013 por Thiago Cordeiro, a empresa busca ampliar e consolidar sua presença no mercado de armazenagem urbana em São Paulo, seja atendendo pessoas físicas, como também empresas de diversos segmentos, indústrias e e-commerce com capilaridade, escala e flexibilidade por meio das unidades de self storage e galpões urbanos.

Com investimento da Evergreen Investment Advisors, gestora de fundos com aproximadamente US$ 6 bilhões sob gestão ao redor do globo, a GoodStorage atua principalmente na cidade de São Paulo, operando 65 ativos em solução de armazenagem urbana distribuídas em mais de 400 mil m².

