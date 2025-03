Tecnologia é aliada para a declaração do Imposto de Renda

Com a abertura do período de entrega das declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, ano-calendário 2024, pela Receita Federal, a SIEG Soluções Fiscais Estratégicas, empresa brasileira de automação fiscal, anuncia o relançamento de um dos seus carros-chefe no mercado: o SIEG IR. A nova ferramenta, criada pelo time de Desenvolvimento da empresa, foi projetada para auxiliar no preenchimento das declarações, reduzindo inconsistências e evitando problemas que possam levar o contribuinte à malha fina.

Segundo dados divulgados pela Receita Federal, espera-se que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o dia 30 de maio de 2025 - último dia possível para prestar contas junto ao Leão. O número representa um aumento de quase 7% de declarações em relação a 2024, quando foram processadas as informações do ano de 2023 de 45,2 milhões de contribuintes brasileiros. Nesse cenário, soluções tecnológicas como o SIEG IR são essenciais para proporcionar agilidade, conformidade e redução de erros no preenchimento e envio das informações.

“Nosso compromisso é proporcionar aos escritórios contábeis e seus clientes uma ferramenta que automatize processos, elimine inconsistências e garanta o cumprimento de prazos. “O SIEG IR é mais do que um software, é um aliado estratégico para quem deseja mais eficiência e tranquilidade na declaração do IR”, afirma o CEO da SIEG Soluções Fiscais Estratégicas, Henrique Carmellino.

Pessoas físicas que receberam rendimentos anuais tributáveis acima de R$ 33.888,00, assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440,00, são obrigadas a declarar. Em 2024, de acordo com balanço da Receita Federal, 60,1% dos contribuintes tiveram imposto a restituir, enquanto 20,8% pagaram imposto.

O contribuinte que enviar a declaração fora do prazo vai pagar multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74, ou de 20% do valor devido, prevalecendo o maior valor. “O SIEG IR ainda permite a visualização de todos os pagamentos de DARFs, garantindo que nenhuma obrigação fiscal seja esquecida. A interface intuitiva facilita o acesso a dados atualizados, contribuindo para uma declaração de renda mais precisa e sem complicações”, complementa Henrique Carmellino.

Benefícios do SIEG IR:

Para escritórios de contabilidade:

Eficiência e produtividade – Monitoramento em tempo real, reduzindo riscos de erros e potencializando resultados.

– Monitoramento em tempo real, reduzindo riscos de erros e potencializando resultados. Insights financeiros e estratégicos – Mais valor agregado aos serviços com análises precisas e orientações confiáveis.

Para contribuintes:

Segurança e confiança – Visualização completa das pendências e status das declarações.

– Visualização completa das pendências e status das declarações. Facilidade e simplicidade – Centralização de informações em um sistema intuitivo.

– Centralização de informações em um sistema intuitivo. Economia e planejamento – Mais tempo para deduções legais, incentivos fiscais e estratégias tributárias.

– Mais tempo para deduções legais, incentivos fiscais e estratégias tributárias. Cumprimento de prazos – Monitoramento de todas as informações junto à Receita Federal, evitando multas e atrasos.

Sobre a SIEG

Fundada em 2012, no Recife (PE), a SIEG Soluções Fiscais Estratégicas é uma das maiores empresas de tecnologia contábil do Brasil, consolidando-se como vice-líder nacional no setor. Com 17% de participação de mercado, a empresa atende mais de 20 mil clientes em todos os estados brasileiros e processa 480 milhões de documentos fiscais por mês, promovendo a automação e otimização da gestão tributária e fiscal. Seu portfólio inclui ferramentas inovadoras como SIEG HÜB, SIEG IriS, SIEG IR, SIEG Folha e SIEG Emissor, que automatizam processos e garantem mais eficiência e segurança às rotinas contábeis.

Além da inovação tecnológica, a SIEG investe na capacitação profissional do setor contábil. Em 2024, lançou a SIEG Academy, oferecendo treinamentos e conteúdos especializados para profissionais e estudantes da área. Com um ambiente corporativo reconhecido entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil pelo ranking Great Place to Work (GPTW), a SIEG segue ampliando sua atuação e reafirmando seu compromisso com a transformação digital no setor contábil.

SERVIÇO:

SIEG Soluções Fiscais Estratégicas

Site: https://www.sieg.com/

Canais YouTube: @SiegSolucoes | @SIEGAcademy

Instagram: @siegsolucoes | @siegacademy

