Sistemas de gestão ajudam no crescimento de locadoras

Abrir uma locadora de equipamentos pode ser um excelente negócio, mas requer planejamento e organização desde o início. Esse setor é composto por cerca de 40.100 empresas no Brasil, em mais de 80% pequenas, microempresas e microempreendedores individuais (MEI), segundo dados da Receita Federal e estimativas feitas pela Analoc - Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas.

Muitos desses empreendedores precisam de um direcionamento claro, para manter a saúde financeira da empresa e crescer de forma sustentável, de acordo com Leônidas Ferreira, conhecido como Leo Sisloc, diretor executivo da Sisloc Softwares. “Nosso intuito é ajudar quem está iniciando na área, priorizando aspectos essenciais para a gestão eficiente de uma locadora”, informa Leo.

Antes de qualquer coisa, é fundamental garantir uma estrutura financeira sólida. “Definir corretamente o capital de giro, precificar os equipamentos de forma adequada e organizar o fluxo de caixa são passos essenciais. A inadimplência, um dos maiores desafios para as locadoras, pode ser minimizada com contratos bem estruturados, análise criteriosa de crédito e um bom controle de recebimentos”, explica Leo.

A tecnologia pode ser uma grande aliada nesse processo. Segundo ele, um sistema de gestão especializado, como o da Sisloc, permite automatizar o controle financeiro, emitir boletos e notas fiscais, acompanhar contratos e reduzir falhas operacionais.

Indicadores para acompanhar desde o início

Tomar decisões estratégicas requer dados concretos. Na visão de Leo Sisloc, entre os principais indicadores que um locador deve monitorar estão a Taxa de Utilização de Equipamentos, que mede a porcentagem do tempo em que as máquinas estão alugadas, ajudando a avaliar a eficiência operacional; e a Receita por tipo de Equipamento, que permite identificar quais itens são mais rentáveis e podem demandar ajustes na estratégia de locação.

Outros dois indicadores que também devem ser priorizados são os de manutenção, que permitem ao locador avaliar o impacto das manutenções corretivas, identificar a necessidade de ações preventivas evitando paradas inesperadas e custos elevados com reparos urgentes; e a Taxa de Inadimplência, essencial para manter um fluxo de caixa saudável e evitar impactos financeiros a longo prazo.

Rentabilidade e crescimento sustentável

Para manter a rentabilidade da locadora, Leo destaca a importância de se equilibrar investimentos em novos equipamentos com o retorno gerado pelos ativos já disponíveis. Além disso, estruturar uma estratégia de marketing e fidelização de clientes pode ajudar a manter uma carteira sólida e previsível de contratos.

“O uso de um software de gestão pode facilitar esse acompanhamento, proporcionando relatórios detalhados e auxiliando o locador a tomar decisões mais assertivas. Ferramentas como o Sisloc permitem um controle mais eficiente da operação, reduzindo riscos e aumentando a competitividade do negócio”, explica. E arremata: “Com uma gestão estruturada e olhar atento para os principais desafios do setor, os novos empreendedores podem construir locadoras financeiramente saudáveis e preparadas para crescer no mercado”.

Website: https://sisloc.com