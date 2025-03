Car-T Cell pode revolucionar tratamento de câncer no sangue

O tratamento do câncer está avançando com a terapia Car-T Cell, uma abordagem revolucionária da imunoterapia que utiliza as células do próprio paciente para combater tumores. A técnica consiste na modificação genética de linfócitos T, tornando-os capazes de reconhecer e destruir células cancerígenas de maneira altamente específica. Já aprovada para alguns tipos de câncer hematológico, a Car-T Cell representa uma esperança promissora para pacientes que não responderam a outros tratamentos.

A terapia tem demonstrado taxas significativas de remissão em cânceres como leucemia e linfoma, além de estar sendo estudada para tumores sólidos. O futuro aponta para uma ampliação da técnica, com novos estudos e aplicações que poderão transformar o combate à doença.

Segundo o médico hematologista Guilherme Muzzi, a terapia Car-T Cell é um dos maiores avanços no tratamento do câncer das últimas décadas. “Ela oferece uma abordagem personalizada, utilizando o próprio sistema imunológico do paciente para combater a doença de forma eficaz. Embora ainda tenha desafios, como custo e efeitos colaterais, os resultados já observados são promissores e indicam um novo caminho para a oncologia”, destaca o especialista em Car-T Cell.

Muzzi explica, ainda, que o grande diferencial da Car-T Cell é sua capacidade de oferecer um tratamento personalizado, já que as células T do paciente são coletadas, modificadas geneticamente em laboratório e reinfundidas no organismo para atacar as células cancerígenas de forma direcionada.

“Essa abordagem tem proporcionado taxas expressivas de resposta, especialmente em pacientes com cânceres hematológicos avançados. Além disso, pesquisas estão em andamento para ampliar sua aplicação em tumores sólidos, tornando essa tecnologia uma esperança real para um número ainda maior de pessoas no futuro”, conclui o médico hematologista.

