Exposição “Cadernos de Viagem” chega a São Paulo

A Galeria VerArte recebe a artista visual Carolina Vigna para a exposição “Cadernos de Viagem”, com abertura no dia 12 de abril, das 13h às 17h. Com curadoria de Vera Simões e coordenação de Roberto Vigna, a mostra apresenta 47 trabalhos em monotipia em gelatina e 16 obras em tecido e costura, desenvolvidas especialmente para esta edição em São Paulo.

Após passar por Paris, a exposição chega ao Brasil trazendo a pesquisa poética e visual da artista, vinculada ao seu segundo pós-doutorado na Université Sorbonne Nouvelle (2024-2025). Durante a abertura, Carolina Vigna realizará uma demonstração ao vivo da técnica de monotipia em gelatina, distribuindo algumas das obras criadas no evento.

Serviço: Exposição “Cadernos de Viagem”



Local: Galeria VerArte – Rua Barão de Tatui, 302, 2º andar, Santa Cecília, São Paulo



Abertura: 12 de abril, das 13h às 17h



Período: até 29 de abril



Visitação: segunda a sexta-feira, das 10h às 17h; sábados com agendamento

Informações para a imprensa:



Cris Primi – Assessoria de imprensa (11) 99664-9117





Website: https://www.instagram.com/galeriaverarte