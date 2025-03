Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos em Culinária e Cultura Dietética Japonesa organizado pelo JCDC

O Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos de Culinária e Cultura Dietética Japonesa, organizado pela organização sem fins lucrativos japonesa JCDC (localização: Tóquio, representante: Yoshihiro Murata), é um programa de treinamento apoiado pelo Ministério Japonês da Agricultura, Silvicultura e Pesca (MAFF), visando desenvolver recursos humanos para promover a comida japonesa, a cultura dietética e os ingredientes japoneses no exterior. O programa é realizado todos os anos desde 2016 e, até o momento, mais de 200 chefs participaram, estando ativos agora em diversos países.

This year's program completers

Após passar por um mês de treinamento online, os nove jovens chefs, que foram selecionados de vários países, vieram ao Japão no fim de agosto e passaram por cerca de seis meses de treinamento prático nas cozinhas de famosos restaurantes japoneses em Kyoto e Tóquio, com base nas técnicas fundamentais da culinária japonesa que aprenderam em uma das principais escolas de culinária do Japão. Ao concluir o treinamento, eles fizeram um exame com base nas diretrizes da Certificação de Habilidades Culinárias para a Culinária Japonesa em Países Estrangeiros, sendo que quatro deles receberam uma Certificação Prata e cinco uma Certificação Bronze. É esperado que coloquem seu conhecimento da cultura alimentar japonesa e habilidades na culinária japonesa em bom uso em seus países de origem.

Este programa é realizado todo ano com o apoio do governo japonês para chefs estrangeiros que querem aprender a autêntica culinária japonesa. Informações sobre inscrições para 2025 serão anunciadas no site do JCDC em maio ou depois.

https://en.jcdc.tokyo/hrdp/

[Escola parceira de treinamento]

Taiwa Gakuen Kyoto Culinary Art College https://www.taiwa.ac.jp/global/en/

[Treinamento de restaurantes cooperativos]

Kikunoi Honten https://kikunoi.jp/en/

Tankuma Kitamise https://www.tankumakita.jp/en/

Arashiyama Kumahiko https://kumahiko.com/en/

Kinobu http://www.kinobu.co.jp/en/

Takeshigero https://www.takeshigero.com/english/

Uosaburo https://www.uosaburo.com/english.html

Shichi Jyu Ni Kou https://www.72kou.jp/marunouchi/english.html

Akasaka Asada https://www.asadayaihei.co.jp/akasaka/

Sakae-Zushi http://sakaezushi01.com/index.html

[Conteúdo educacional para treinamento online]

https://japanese-cuisine.com/manabi#top

https://www.kpu.ac.jp/jp_cuisine_ebook/

[Diretrizes para Certificação de Habilidades Culinárias para a Culinária Japonesa em Países Estrangeiros]

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/attach/pdf/tyori-19.pdf

[Lista de graduados do programa de treinamento de 2024] *Veja o PDF em anexo.

