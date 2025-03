Bitget muda de marcha com o patrocínio da Porsche Cup Brasil com o piloto Flávio Sampaio

VICTORIA, Seychelles, March 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, líder global em câmbio de criptomoedas, está pronta para acelerar sua presença no mundo do automobilismo como patrocinadora oficial do piloto Flávio Sampaio na Porsche Cup Brasil 2025. A parceria, que começa com a corrida de abertura da temporada em abril de 2025, simboliza a convergência da atual evolução financeira e o mundo cheio de adrenalina do automobilismo.

A colaboração coloca a Bitget em contato com o legado de precisão e velocidade da Porsche, criando uma parceria que ressoa tanto com entusiastas de criptomoedas quanto com fãs de automobilismo. O patrocínio do piloto Flávio Sampaio na temporada 2025 da Porsche Carrera Cup Brasil é apoiado pela missão da Bitget de reunir esportes e criptomoedas.

O campeonato começou nos dias 22 e 23 de março no Velocitta de Mogi Guaçu e segue até novembro, com a etapa final marcada para os dias 8 e 9 em Interlagos, São Paulo. Com seu apoio a Flávio, a Bitget se torna a primeira bolsa de criptomoedas a participar da competição e terá seu próprio carro na maior categoria de Grand Touring da América Latina.

No passado, entre 2022 e 2024, a Bitget também teve uma parceria de sucesso com o astro argentino Lionel Messi e anteriormente patrocinou o time de futebol feminino do Juventus na Itália. Atualmente, também apoia outros grandes projetos esportivos, como a atleta turca Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (atleta da seleção nacional de vôlei).

Flávio Sampaio comentou sobre a parceria, dizendo: "Estou muito animado com esta parceria com a Bitget e espero ajudar a despertar o interesse entre os fãs de automobilismo no mundo das criptomoedas. O perfil dos fãs de esportes geralmente se assemelha ao dos investidores em criptomoedas. Acredito que podemos criar uma conexão interessante entre esses dois mundos”.

Flávio Sampaio começou sua carreira no kart aos 12 anos e disputou os principais campeonatos estaduais e nacionais até 2001. Em 2007, ele foi convidado a participar da Stock Jr., a categoria secundária da Stock Car. Em 2008, ele se juntouàATW Racing em Stock Light. Em 2010, foi convidado a competir na categoria Mini Cooper Challenge e, em 2014, mudou para o GT3 Challenge.

Esta parceria é um Porsche 911 GT3 Cup envolto na pintura preta e ciano exclusiva da Bitget, incorporando o compromisso da bolsa com velocidade, confiabilidade e desempenho. Com um motor de 510CV, o carro serve como uma metáfora para o motor de trading de alto desempenho da Bitget, projetado para oferecer eficiência e resultados incomparáveis.

"Esta parceria não é apenas sobre velocidade na pista, mas sobre acelerar a inovação no espaço cripto", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Descobrimos que o espírito esportivo de Flavio também se baseia nos mesmos princípios que orientam a Bitget: estratégia, adaptabilidade e execução de alto desempenho. Alinhar-se com um profissional do automobilismo em uma série conhecida por sua precisão e competitividade nos permite interagir com um público que valoriza tanto o avanço tecnológico quanto a adoção de riscos calculados”.

A Porsche Cup Brasil é o cenário ideal para a Bitget se envolver com um público exigente, já que atrai os maiores aficionados por automobilismo do Brasil e fãs do esporte. Uma das experiências únicas que os participantes terão será o acesso ao Paddock Terrace, onde telas de cronometragem e rádios de corrida em tempo real fornecem uma perspectiva imersiva da ação. Os visitantes VIP da Bitget também poderão conhecer pilotos, visitar os boxes e participar do Porsche Experience Rides, onde andarão com pilotos profissionais usando capacetes com a marca Bitget.

O Brasil está passando por um aumento notável na adoção de criptomoedas, com mais de 40 milhões de usuários, o que posiciona o país como um mercado-chave para a expansão da Bitget. Ao fazer parceria com o piloto Flávio Sampaio na Porsche, a Bitget fortalece sua presença local e reforça sua reputação global como a principal marca emergente de criptomoedas. O patrocínio mostra a capacidade da Bitget de se conectar com diversos públicos, de traders de criptomoedas a fãs do automobilismo, por meio de valores compartilhados de inovação e desempenho.

Enquanto os motores rugem e os mercados crescem, a Bitget e a Porsche Cup Brasil estão prontas para redefinir o que significa misturar velocidade com substância. Essa parceria combina entusiasmo e expectativa, direcionando o futuro das finanças e do automobilismo, com a Bitget pronta para liderar.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a bolsa Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

