Andersen Global expande capacidade de fusões e aquisições e avaliação nos Emirados Árabes Unidos

A Andersen Global expande sua presença no Oriente Médio por meio do acordo de colaboração com a Ideal Capital, uma empresa de fusões e aquisições e avaliação com base em Dubai.

Fundada em 2011 por Ramesh Mahalingam, a Ideal Capital construiu uma reputação de atender mais de 100 clientes, incluindo corporações líderes, entidades governamentais e escritórios familiares de destaque na região. A empresa oferece serviços de consultoria em gestão, avaliação, transações e sustentabilidade em setores como de bancos, educação, saúde, imobiliário, manufatura, construção e petróleo e gás.

“Nossa abordagem permanece focada na criação de valor significativo para os nossos clientes”, disse o diretor-geral Ramesh Mahalingam. “Por meio desta colaboração com a Andersen Global, podemos expandir agora o nosso alcance em setores diversificados. Esta colaboração nos permite oferecer ao cliente consultoria personalizada e perspectivas acionáveis que se alinham estreitamente com seus objetivos estratégicos e com as condições de mercado em evolução. Ao trabalhar com empresas associadas e colaboradoras da Andersen Global, podemos garantir que cada engajamento exemplifique excelência e ofereça resultados reais e mensuráveis.”

“A Ideal Capital é uma adição importantíssima e aprimora a nossa capacidade no Oriente Médio, já que Dubai atua como um importante centro econômico global”, disse o presidente do conselho e CEO da Andersen Global, Mark L. Vorsatz. “Ramesh traz mais de 35 anos de experiência neste espaço e lidera uma equipe de profissionais com formações diversificadas, incluindo aqueles com experiência nas Big 4. Seu foco em estratégias de avaliação e venda está perfeitamente alinhado com a demanda crescente de nossos clientes por serviços de consultoria de transações sofisticados, globais e contínuos.”

