Brasil é protagonista na agenda climática

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) está programada para ocorrer em Belém, no estado do Pará, entre 10 e 21 de novembro de 2025. A decisão de sediar o evento no Brasil foi formalmente aprovada em 11 de dezembro de 2023, durante a sessão plenária da COP28 em Dubai.

A escolha de Belém como cidade-sede é significativa, pois marca a primeira vez que uma conferência do clima será realizada em uma cidade amazônica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou que o evento permitirá que as nações conheçam de perto as realidades e desafios enfrentados pelas populações da região amazônica.

Para coordenar os preparativos da COP30, o governo brasileiro criou a Secretaria Extraordinária para a COP-30, vinculada à Casa Civil. Essa secretaria é responsável por articular esforços entre o governo federal, o estado do Pará, o município de Belém e a Organização das Nações Unidas (ONU). Estão previstos 30 servidores para compor a nova estrutura, incluindo comissionados e efetivos.

Os principais temas a serem discutidos na COP30 incluem a redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável, preservação de florestas e biodiversidade, e justiça climática.

Para o economista Felipe Bernardi Capistrano Diniz, “a realização da COP30 em Belém deve gerar benefícios econômicos significativos para a cidade, como a criação de empregos temporários, aumento no turismo e impulsionamento dos setores de serviços, hospedagem e comércio. Para o Brasil, o evento pode atrair investimentos internacionais em áreas de energia limpa e tecnologia ambiental”.

Para acomodar os participantes da conferência, o governo brasileiro está implementando um plano robusto que inclui a expansão da rede hoteleira, disponibilização de navios transatlânticos, uma plataforma oficial de reservas e adaptação de escolas para hospedagem. Essas medidas visam garantir acomodações adequadas para todos os perfis de participantes.

O governo federal iniciou discussões sobre a participação social na COP30, visando garantir que diversos segmentos da sociedade civil possam contribuir efetivamente para os debates e decisões durante a conferência.

A realização da COP30 no Brasil, resume Felipe Bernardi Diniz, “representa uma oportunidade para o país demonstrar suas soluções no combate às mudanças climáticas, como o uso de energias renováveis, agricultura sustentável e preservação florestal, além de buscar construir consensos entre diferentes nações”.

Com os preparativos em andamento, o Brasil se posiciona como um protagonista na agenda climática global, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente.