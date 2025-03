Super Visão conquista pelo quarto ano consecutivo o Selo de Excelência da ABF

A Super Visão Vistorias Automotivas, rede de franquias com mais de 19 anos de experiência e especializada em oferta de soluções que visam garantir segurança e transparência nas negociações de compra e venda de veículos, acaba de conquistar, pelo quarto ano consecutivo, o Selo de Excelência em Franchising 2025, dado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) — a principal honraria do setor no país.

O reconhecimento é entregue anualmente às empresas que se destacam na qualidade da gestão da rede, especialmente no suporte oferecido aos franqueados, contribuindo diretamente para o fortalecimento e expansão sustentável do negócio. A Super Visão foi premiada nos anos de 2022, 2023, 2024 e agora em 2025, reforçando sua posição no segmento de vistorias automotivas.

A avaliação é baseada na percepção dos próprios franqueados, que apontam os diferenciais da marca em aspectos como suporte operacional, treinamentos, inovação e rentabilidade. A conquista reafirma o compromisso da Super Visão com a excelência e a transparência de sua rede, sendo a única empresa do setor a receber a premiação por quatro anos consecutivos.

"Receber o Selo de Excelência da ABF pelo quarto ano seguido é motivo de muito orgulho para toda a nossa equipe. Esse reconhecimento comprova que estamos no caminho certo, promovendo boas práticas, entregando valor aos franqueados e aos nossos clientes. Sem dúvida, é um diferencial importante competitivo e que reforça ainda mais a distinção da nossa marca no mercado", destaca Beto Reis, sócio-diretor da Super Visão Vistorias Automotivas.

A Super Visão segue investindo em tecnologia, capacitação e expansão estratégica para atender cada vez melhor as demandas do mercado automotivo. A conquista do Selo de Excelência em Franchising 2025 reforça o compromisso da rede em evoluir com seus franqueados, oferecendo uma operação que busca estar cada vez mais alinhada com as necessidades dos consumidores e parceiros de negócio.

Website: https://supervisao.com/