União entre tecnologia e negócios impulsiona carreira e sucesso empresarial

A integração entre as áreas de tecnologia e negócios tem se tornado cada vez mais um fator essencial para o sucesso e a competitividade das empresas. Em um ambiente de constantes mudanças e inovação acelerada, organizações que promovem esta convergência conseguem se destacar. De acordo com Bossert e Münstermann, sócios da McKinsey & Company, a intersecção entre estes dois setores é fundamental para gerar valor, exigindo uma parceria estratégica e a adoção de processos que impulsionem a transformação tecnológica da organização.

Segundo Andrea Paiva, diretora da Pós-Tech da FIAP, o mercado de trabalho está em busca de profissionais com fluência digital, ou seja, com a capacidade de utilizar a tecnologia de maneira estratégica e eficiente, mesmo não trabalhando com a tecnologia da informação (TI). “As vagas de emprego refletem esta necessidade, exigindo muitas vezes que profissionais de negócios dominem ferramentas como CRM ou Power BI, por exemplo”.

O relatório sobre o Futuro dos Empregos, realizado pelo Fórum Econômico Mundial, destaca que o letramento digital está entre as seis habilidades consideradas mais essenciais para os empregadores em 2025. “As empresas estão incentivando seus líderes a usarem a tecnologia para otimizar o trabalho. Por isso, aqui na Pós-Tech percebemos a necessidade de criar cursos “Tech Business”, com um aprendizado integrado entre estas duas áreas, ensinando ferramentas tecnológicas de forma prática para resolver problemas em diversos setores”, ressalta Paiva.

A Pós-Tech é uma pós-graduação com duração de cerca de dez meses e foco prático. O formato inclui aulas gravadas, materiais complementares e uma comunidade on-line. Além disso, há momentos síncronos, como lives com especialistas e grupos de estudo, que possibilitam a troca de conhecimento entre os participantes. Os cursos utilizam ferramentas do mercado e estudos de caso que apresentam desafios enfrentados pelas empresas, para que os alunos possam aplicar os conhecimentos adquiridos em suas rotinas profissionais.

Na categoria “Tech Business”, a Pós-Tech da FIAP oferece cursos que abrangem desde a gestão de produtos digitais até o growth marketing, todos com o objetivo de fornecer a 'fluência digital' necessária para se destacar no mercado. “Nosso foco é o processo de transformação que leva o aluno do analógico para o digital. É essencial que eles dominem a tecnologia para serem mais eficientes e assertivos em suas áreas de atuação”, conclui a diretora.

