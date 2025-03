UPS revela o revolucionário UPS® Global Checkout: Chega de taxas de importação surpresa

A UPS (NYSE:UPS) anunciou hoje o lançamento do UPS Global Checkout, um novo e promissor serviço que facilita ainda mais as compras online de clientes de todo o mundo a partir de expedidores de todo o mundo. Até agora, as compras internacionais em geral chegavam com uma surpresa desagradável: uma conta adicional por custos de importação não pagos. O UPS Global Checkout resolve este problema ao garantir com antecipação o valor que os compradores online pagam em tarifas alfandegárias, impostos e taxas, eliminando a frustração de custos inesperados na entrega.

A UPS é a única transportadora mundial integrada a oferecer uma solução de custo de entrega garantida para remessas internacionais, perfeitamente incorporadaàsua tecnologia de remessa, que transforma a experiência de compra e oferece total transparência sobre os custos. Com atualizações quase em tempo real, o serviço se ajusta às mudanças de política, leis tributárias internacionais, taxas e tarifas alfandegárias, ajudando a evitar custos surpresa e oferecendo uma experiência de entrega positiva. Disponível em 43 países de origem e com entrega em mais de 200 destinos ao redor do mundo, o serviço ajuda empresas de todos os portes a crescer a nível mundial ao otimizar as remessas internacionais.

"Com o UPS Global Checkout, estamos tornando as compras internacionais ao redor do mundo tão fáceis quanto comprar na loja", disse Kate Gutmann, Vice-Presidente Executiva e Presidente de Soluções Internacionais, Saúde e Cadeia de Fornecimento na UPS. "Os compradores online agora podem desfrutar de total transparência e tranquilidade sem surpresas, sabendo que o que pagam no fim da transação é o custo total de uma compra internacional. Isto, combinado com nossa experiência total de entrega premium da UPS, beneficia nossos clientes, ou seja, os varejistas, ajudando a impulsionar vendas adicionais. Devido às mudanças no comércio mundial, expandir oportunidades de crescimento em novos mercados agora é simples."

Tarifas alfandegárias, impostos e taxas são uma preocupação significativa para compradores internacionais. Todos os dias, dezenas de milhares de entregas residenciais em todo o mundo chegam com taxas e impostos a pagar na entrega. Além disto, uma pesquisa com compradores dos EUA e do Reino Unido descobriu que 41% foram dissuadidos de comprar em um site de comércio eletrônico internacional se o valor das taxas e impostos não estivesse totalmente claro no momento do pagar as compras.

Como o UPS Global Checkout muda as regras do jogo

Custo total de remessa garantido: Os compradores veem o custo total, incluindo tarifas alfandegárias, impostos e taxas, antes de concluir a compra em remessas qualificadas.*

Melhor experiência do cliente: Sem encargos surpresa na entrega, o que aumenta a satisfação do cliente e estimula a repetição nas compras.

Precisão com base em dados: O UPS Global Checkout usa inteligência artificial para avaliar itens no carrinho de compras e calcular as taxas e impostos corretos.

Tranquilidade: Ajuda as empresas a cumprir mais facilmente com tarifas alfandegárias e taxas internacionais.

O UPS Global Checkout é uma das diversas e novas ferramentas que a UPS oferece para simplificar o comércio eletrônico internacional. A UPS Export Assure oferece assistência com tecnologia de IA para criar documentação de exportação. E a UPS Paperless® Invoice ajuda nossos clientes a poupar tempo, reduzir erros e aumentar a sustentabilidade, eliminando formulários de papel.

Saiba mais como a UPS está ajudando empresas a fazer remessas internacionais.

*Termos e condições são aplicados.

