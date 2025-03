Empreendedores buscam networking em coworkings

O networking em espaços de coworking tem crescido como uma alternativa para empreendedores que buscam expandir suas redes de contatos e explorar novas oportunidades de negócios. A dinâmica desses ambientes compartilhados favorece interações que dificilmente ocorreriam em escritórios tradicionais ou no home office. A proximidade com profissionais de diversas áreas e o acesso a eventos específicos criam um cenário para gerar conexões e colaborações profissionais.

Saulo Da Rós, CEO do Coworking Smart, afirma que "o coworking não é apenas um espaço de trabalho, mas uma ponte para construir relacionamentos profissionais que fazem a diferença no mercado". Essa visão é compartilhada por especialistas que destacam a importância do networking nesses ambientes. De acordo com a Club Coworking, tratar todos de maneira educada e receptiva em um ambiente de coworking é fundamental para fortalecer as conexões profissionais.

Além disso, eventos realizados em coworkings, como palestras e workshops, são oportunidades para ampliar a rede de contatos. O blog da Woba Coworking destaca que palestras são formas eficazes de eventos em coworkings, pois permitem que os frequentadores conheçam mais sobre as empresas e profissionais alocados no espaço, incentivando o networking.

A diversidade de profissionais presente nesses locais oferece um terreno fértil para o aprendizado e a troca de ideias. O WTC Goiânia ressalta que espaços de coworking se transformaram em ecossistemas onde profissionais de diversas áreas se reúnem para trabalhar, colaborar e, mais importante ainda, fazer networking.

"Antes de iniciar qualquer estratégia de networking, é essencial que o profissional defina seus objetivos de maneira clara. Isso inclui identificar que tipo de conexões são relevantes para o seu negócio ou carreira, como potenciais clientes, parceiros de negócios ou mentores" afirma Saulo. De acordo com uma pesquisa global realizada pelo LinkedIn, quase 80% dos profissionais consideram o networking essencial para o sucesso na carreira.

Outra ferramenta essencial para um networking eficaz é o "elevator pitch", que é uma apresentação breve e impactante sobre o empreendedor ou seu negócio. No contexto de um coworking, é importante adaptar esse discurso para diferentes públicos, destacando pontos relevantes que possam interessar a quem está ouvindo. A linguagem corporal também desempenha um papel crucial, transmitindo confiança e empatia, elementos fundamentais para construir relacionamentos genuínos. Estudos publicados na revista Forbes indicam que uma comunicação eficaz vai além das palavras, envolvendo gestos, expressões faciais e tom de voz alinhados com a mensagem.

Os espaços de coworking também oferecem momentos ideais para iniciar conversas e construir relações profissionais. Eventos como happy hours, almoços compartilhados e workshops temáticos são oportunidades perfeitas para abordar outros membros de maneira natural. "O segredo está em oferecer valor antes de pedir algo em troca. Isso fortalece as relações e constrói confiança", afirma Saulo Da Rós.

"Além das interações presenciais, o uso de ferramentas digitais pode potencializar os resultados do networking em coworkings. Aplicativos de redes profissionais, como LinkedIn, e ferramentas internas de gestão de contatos permitem manter o relacionamento ativo mesmo após o primeiro encontro e podem aumentar significativamente as chances de transformar conexões informais em parcerias comerciais" diz Da Rós.

Saulo diz que para que o networking seja realmente efetivo, "é essencial transformar contatos em colaborações concretas. Identificar sinergias é o primeiro passo nesse processo, seguido pela proposição de colaborações que sejam uma via de mão dupla. A formalização de parcerias também é um ponto-chave, garantindo que os termos do relacionamento sejam claros para ambas as partes." Espaços como o Coworking Smart facilitam esse processo ao oferecer ambientes planejados para reuniões e negociações, além de suporte administrativo para agilizar os trâmites necessários.

"Em resumo, o networking em espaços de coworking vai além de interações casuais, oferecendo um ecossistema completo para criar novas relações profissionais. Com uma abordagem estruturada, que inclui objetivos claros, boas práticas de comunicação e o uso de recursos digitais, é possível aproveitar ao máximo as oportunidades que esses ambientes proporcionam. Para empreendedores e startups, essa é uma estratégia que não apenas amplia a rede de contatos, mas também gera resultados concretos e impulsiona o crescimento", Conclui Da Rós.

Para mais informações sobre o Coworking Smart e seus programas de networking, basta visitar coworkingsmart.com.br

