Fornecedora de infraestrutura de crédito, fintech Altis associa-se à ABCD

A Altis, que projeta ampliar em dez vezes o volume de R$ 3 milhões em crédito originado no ano passado, é a mais nova filiada da Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD). Em operação desde 2024, a fintech é especializada no fornecimento de infraestrutura de crédito para que empresas dos mais variados setores possam oferecer serviços financeiros a seus clientes.

Atendendo de startups a concessionárias de veículos, a Altis planeja também começar a oferecer eConsignado, crédito consignado para trabalhadores do setor privado, que será lançado em meados deste mês e cuja Medida Provisória (MP) entrou em vigor no último dia 12 de março.

“Por meio das soluções da Altis, nossos parceiros têm a possibilidade de disponibilizar serviços de crédito personalizados, fortalecendo assim a fidelidade, a experiência e a satisfação de seus usuários, ao mesmo tempo em que aumentam sua rentabilidade”, afirma Luiz Bettega, cofundador da fintech.

A filiação à ABCD, de acordo com Bettega, é estratégica para acompanhar a expansão da fintech e ampliação de seus produtos. “A associação nos ajuda a estar próximos dos órgãos reguladores, como, por exemplo, agora, com o lançamento do eConsignado”, completa.

Para Claudia Amira, diretora-executiva da associação, a Altis chega à entidade em um momento profícuo para o segmento de crédito digital, reforçando a representatividade da ABCD nas discussões referentes ao eConsignado. “Estamos participando ativamente dos debates relacionados a esse tema desde 2023, trabalhando na defesa dos pleitos de nossas associadas e buscando garantir os benefícios para os tomadores de crédito”, afirma Claudia.

